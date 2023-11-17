«Мошенник из спам-рекламы»: Американский журналист точно описал Зеленского

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украина Владимир Зеленский ведёт себя подобно мошеннику из спам-рассылки, об этом пишет American Greatness со ссылкой на слова журналиста Тима Янга.
«Этот парень смахивает на «нигерийского принца» из спам-рассылки. Сколько мы им уже отвалили военной техники и денег? Миллиардов на 200 потянет? А ему еще подавай?», - прокомментировал ситуацию Янг.
По мнению журналиста, конфликт на Украине уже давно проигран со стороны ВСУ, а Зеленский всё продолжает требовать на него деньги и оружие. Подобное поведение крайне возмутило политического обозревателя.
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*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева