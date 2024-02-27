Московский суд заочно арестовал экс-депутата Гудкова* за фейки о ВС РФ

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Хорошевский районный суд города Москвы избрал в отношении бывшего депутата Дмитрия Гудкова* меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован заочно и объявлен в международный розыск.
По сообщению пресс-службы суда, ходатайствовали об избрании такой меры пресечения представители следственных органов. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Гудкова* либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Экс-депутат покинул страну в октябре 2021 года.
Политик обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — 10 лет лишения свободы.
Дело против Гудкова* было возбуждено в октябре 2023 года. Как сообщили в Следственном комитете РФ, на видеозаписи в YouTube-канале он обвинял российскую армию в «целенаправленной стрельбе по жилым домам и вокзалам и массовом убийстве мирных украинских граждан в Буче, Ирпене и Бородянске». В СК подчеркнули, что эти сведения являются заведомо ложными и порочащими Вооружённые силы РФ. Сам Гудков* объяснил уголовное преследование в России его «головокружительной карьерой».
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* Признан иноагентом в РФ
Политик обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — 10 лет лишения свободы.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов