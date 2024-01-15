Защита Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма

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Защита лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма, об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Аграновский в интервью для «РИА Новости».
«Сегодня мы подали апелляционную жалобу на арест Удальцова», — прокомментировал ситуацию Аграновский.
12 января 2024 года Басманный суд Москвы заключил Удальцова под стражу по делу об оправдании терроризма. Как рассказал сам политик, его обвиняют в размещении постов в соцсетях, в которых он поддерживает участников «марксистского кружка», арестованных по делу об организации террористической группировки.
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