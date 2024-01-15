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Защита Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма

15 января 2024, 15:17
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Защита лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма, об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Аграновский в интервью для «РИА Новости».
«Сегодня мы подали апелляционную жалобу на арест Удальцова», — прокомментировал ситуацию Аграновский.

12 января 2024 года Басманный суд Москвы заключил Удальцова под стражу по делу об оправдании терроризма. Как рассказал сам политик, его обвиняют в размещении постов в соцсетях, в которых он поддерживает участников «марксистского кружка», арестованных по делу об организации террористической группировки.


Сам Удальцов заявил, что вину за предъявленные обвинения он не признаёт.

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#суд
#москва
#политика
#террористы
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Житель Можайска может получить два года колонии за незаконную охоту на лося
15 января 2024, 16:16

Фото: Istockphoto / Photosbypatrik

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который, не имея лицензии, охотился на лося в подмосковной деревне Бурково. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники полиции задержали в Можайском городском округе местного житель 1985 года рождения. Его подозревают в незаконной охоте. Правоохранители установили, что мужчина, находясь в лесу у деревни Бурково, застрелил лося без лицензии на отстрел животного. В лесу задержанный разделал тушу животного и пытался погрузить в автомобиль», – пояснила Петрова ТАСС.
В этот момент, по её словам, охотника заметил егерь и вызвал полицию.
«С места происшествия изъято ружьё. Своими действиями правонарушитель причинил ущерб государству на 80 тысяч рублей», – добавила Петрова.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Защита Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма

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#подмосковье
#московская область
#татьяна петрова
#мвд
#полиция
#охота
#охотники
#лось
#животные
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DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку», объявило о самоликвидации
15 января 2024, 15:42

Фото: iStock/claudiodivizia

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, объявило о самоликвидации, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная вечеринка, потрясшая российскую общественность. На праздники с дресс-кодом «almost naked» собрались самые яркие звёзды эстрады, включая Филиппа Киркорова, Анну Асти, Лолиту, Глюкозу и многих других. Засветившиеся на мероприятии звёзды уже понесли наказание, заключающееся в массовой отмене концертов и разрыве рекламных контрактов.

Досталось и главе вечеринки Насте Ивлеевой. За организацию мероприятия на неё подали в суд, однако, свою вину звезда интернета не признала, заявив, что организацией «голой вечеринки» занималось ивент-агентство DEPARTÁMENT.

12 января в едином госреестре юридических лиц у агентства в статусе появилась информация о «принятии решения о ликвидации, формировании комиссии и назначении ликвидатора».

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#суд
#наказание
#москва
#мероприятия
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В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей
В Москве задержали похитивших детское питание на 100 миллионов рублей мошенников
15 января 2024, 15:03

Фото: istock / Dzurag

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, похитивших у крупной торговой сети детское питание на 100 миллионов рублей. Они передавали товары своим контактам. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк изданию РИА Новости.

По предварительным данным, сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у организации-партнера подарочные карты ритейлера, после чего, пользуясь служебным положением, активировала их с помощью программы и увеличивала баланс на крупные суммы, не внося при этом деньги. Затем двое сообщников с помощью данным карт оплачивали в магазинах компании смесь для детского питания и реализовывали ее по своим каналам.

Как заявила представитель МВД, ущерб компании составляет более 100 миллионов рублей. Были задержали сотрудника сотрудница торговой сети и два предполагаемых соучастника. В отношеении них возбуждены уголовное дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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#детское питание
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#ирина волк
#сотрудники
#ущерб
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Матери изнасилованного ребёнка из Мариинска грозит тюрьма за детское порно
15 января 2024, 15:03

Фото: iStock/filrom

Матери пострадавшего от изнасилования ребёнка из Кемеровской области грозит тюрьма за распространение детского порно, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, шокирующая ситуацию произошла в городе Мариинск Кемеровской области. Местная жительница узнала, что её 11-летнего сына изнасиловал 13-летний подросток.

Спустя ​некоторое время в руки к матери попал видеоролик, на котором было запечатлено всё произошедшее. Этими ​кадрами она поделилась со своей подругой.

Однако позже, экспертиза, проведённая правоохранительными органами, показала незаконность контента, изображённого на кадрах. Теперь женщине грозит до 10 лет колонии за изготовление и распространение детского порно.

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#подросток
#кемерово
#изнасилование
#видео
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На Сахалине произошла драка со стрельбой у детского сада
15 января 2024, 14:50

Фото: iStock/Prathaan

На Сахалине четверо мужчин устроили драку со стрельбой прямо у здания детского сада, об этом сообщает ИА АСТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл днём 15 января на улице 50 лет ВЛКСМ в сахалинском городе Макаров.

Как сообщили очевидцы потасовки, двое из четырёх участников драки были вооружены. Один из мужчин, с пистолетом в руках, избивал своего оппонента, а второй стрелял в воздух.

В результате, двое мужчин получили травмы, однако, какой степени тяжести — не уточняется.

Как отметили в региональном МВД, мужчины поссорились на почве личной неприязни. В настоящий момент полиция разыскивают двоих сбежавших участников конфликта.

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#полиция
#мвд
#травмы
#драка
#детский сад
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В Бишкеке спецслужбы пришли с обыском в редакцию 24.kg
15 января 2024, 14:23

Фото: iStock/JARAMA

Спецслужбы Киргизии пришли с обыском в редакцию информационного агентства 24.kg, об этом сотрудники СМИ сообщили на странице в социальной сети.
Офис известного в стране информационного агентства 24.kg расположен в Бишкеке.

По словам сотрудников СМИ, к ним в офис нагрянули сотрудники ГНКБ (Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики). При этом, причина, по которой проводятся обыски, не уточняется. К тому же, в здание не пускают юристов и адвокатов.

Позже стало известно, что силовики забрали на допрос генерального директора издания и шеф-редакторов.

По информации «РИА Новости», сейчас офис 24.kg опечатан.

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#сми
#киргизия
#журналисты
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Сотруднику «Газпромнефти» Гершановичу прислали букет, перевязанный чёрной лентой
15 января 2024, 13:56

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Сотруднику «Газпромнефти» и ответственному секретарю научно-технического совета Росприроднадзора Игорю Гершановичу прислали букет искусственных цветов, перевязанный чёрной лентой и записку с угрозами, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент случился 14 января.

65-летний Гершанович вышел из своего дома на Никитском бульваре и увидел у двери букет, напоминающий те, что обычно приносят на похороны. Вместе с букетом неизвестные оставили записку с угрозами в адрес мужчины и его семьи.

Гершанович сразу же вызвал полицию. Подозрительный «подарок» забрали на экспертизу.

Сам сотрудник «Газпромнефти» предполагает, что подобный букет ему могли преподнести мошенники, которые ранее развели его на 40 миллионов рублей. Гершанович предполагает, что его пытаются «добить».

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#мошенники
#подарок
#москва
#цветы
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Москвич переборщил с наркотиками и заработал перелом полового органа
15 января 2024, 13:42

Фото: iStock/Nenad Cavoski

Житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью.

Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.

В больнице у москвича диагностировали перелом полового органа и отправили в урологическое отделение.

Ранее аналогичная, но не столь яркая история, произошла в Омске. Во время экспериментов в постели пара услышала хруст. Врачи диагностировали у омича разрыв белочной оболочки и перелом полового члена.

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#история
#сми
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Владелец кафе ударил клиента ножом в лицо из-за соуса для пельменей
В Индии хозяин кафе ударил клиента ножом в лицо из-за соуса для пельменей
15 января 2024, 13:39

Фото: istock / Diy13

В Индии ищут хозяина кафе, который напал с ножом на клиента из-за соуса для пельменей момо. Об инциденте пишет News9Live.
Все произошло в среду 10 января в Дели. 34-летний индиец Сандип пришел пообедать пельменями в уличное кафе некоего Викаса. Клиент попросил у владельца еще фруктового соуса чанти, который традиционно подают к данным пельменям в Индии. Викас отказал посетителю, в результате чего между ними началась перепалка, которая переросла в драку.

В какой-то момент хозяин кафе схватил нож и дважды ударил Сандипа в лицо. После этого владелец скрылся с места преступления, а свидетели драки вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего привезли в больницу с серьезными ранениями, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

Полицейские разыскивают Викаса и нескольких его знакомых, поскольку, по словам очевидцев, они также принимали участие в конфликте.

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#полицейские
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