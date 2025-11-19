Мудрая: саммит ЕС станет «последним шансом» предоставить кредит Украине

19 ноября 2025, 12:30

Фото: iStock/artJazz

Саммит лидеров Европейского союза по вопросам «репатриационного кредита», запланированный на 18 декабря в Брюсселе, может стать последней возможностью для Европы согласовать финансовую помощь Украине в этом году. Об этом в интервью Reuters заявила главный юридический советник офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.