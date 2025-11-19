Мудрая: саммит ЕС станет «последним шансом» предоставить кредит Украине
Саммит лидеров Европейского союза по вопросам «репатриационного кредита», запланированный на 18 декабря в Брюсселе, может стать последней возможностью для Европы согласовать финансовую помощь Украине в этом году. Об этом в интервью Reuters заявила главный юридический советник офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.
По её словам, в Киеве не ожидают согласования всех технических деталей предоставления кредита, однако крайне важно участвовать в решениях о распределении средств и приоритетах финансирования. Чиновница подчеркнула, что участие Украины в этих процессах имеет критическое значение для управления финансовыми потоками.
Мудрая отметила, что власти страны обеспокоены «зияющей дырой» в бюджете на 2026 год и последствиями разворачивающегося коррупционного скандала. Решение на саммите ЕС может существенно повлиять на финансовую стабильность Киева и дальнейшую поддержку реформ.
