ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Расчёт 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» из «Южной» группировки войск уничтожил склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
Разведка заметила полевое хранилище с боеприпасами противника и передала его координаты артиллеристам. Первое попадание привело к полному уничтожению склада, а последующая детонация ликвидировала все запасы.
Противник потерял значительное количество боеприпасов и теперь не сможет активно вести бои на этом участке фронта. В ведомстве отметили, что слаженная работа разведчиков и артиллеристов помогает российским подразделениям действовать эффективно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
