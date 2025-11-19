ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

19 ноября 2025, 11:55

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Расчёт 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» из «Южной» группировки войск уничтожил склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.