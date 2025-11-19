Удар ATACMS по Воронежу подтверждает участие Вашингтона в конфликте

19 ноября 2025, 12:05

Военэксперт Кнутов: удар ATACMS по Воронежу говорит о стопроцентном участии США

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что удар украинских сил по Воронежской области с использованием баллистических ракет ATACMS указывает на полное участие США в действиях Киева. Специалист подчеркнул, что цели атак касаются критически важных объектов, таких как военные вузы, аэродром и Нововоронежская АЭС.