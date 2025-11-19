Удар ATACMS по Воронежу подтверждает участие Вашингтона в конфликте
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что удар украинских сил по Воронежской области с использованием баллистических ракет ATACMS указывает на полное участие США в действиях Киева. Специалист подчеркнул, что цели атак касаются критически важных объектов, таких как военные вузы, аэродром и Нововоронежская АЭС.
Кнутов в беседе с NEWS.ru отметил, что Украина долгое время не применяла американские ракеты для атак на российскую территорию. Эксперт обратил внимание на двойственную позицию Вашингтона. С одной стороны, США говорят о необходимости мира, а с другой — поддерживают удары по России. Он считает, что информация для пуска, включая цифровые карты и координаты, поступила от американских военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
