Мужчина открыл стрельбу из окна дома в Рязанской области, убит полицейский

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В Рязанской области мужчина открыл стрельбу из окна дома, который находится на трассе М-5, увив одного сотрудника полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 47-летний мужчина вдруг начал стрелять из ружья из окна второго этажа многоквартирного дома, стоящего возле трассы М-5. Движение автомобилей было оперативно остановлено. Однако стрелок ранил одного из сотрудников полиции. Он погиб на месте. Больше никто не пострадал.
Было принято брать стрелка штурмом. Сопротивления он оказать не успел, его взяли живым. Его уже везут на допрос. Мотивы такого поступка пока не известны.
Ранее неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже. Пападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами.
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Было принято брать стрелка штурмом. Сопротивления он оказать не успел, его взяли живым. Его уже везут на допрос. Мотивы такого поступка пока не известны.
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Элина Позднякова