Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ МВД хочет добиться возможности командировать сотрудников к Интерполу

МВД хочет добиться возможности командировать сотрудников к Интерполу

МВД хочет начать командировать сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола
17 сентября 2024, 20:40
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

МВД России подготовило проект указа, которым предлагает разрешить прикомандирование сотрудников ведомства к Генеральному секретариату Интерпола. Соответствующий документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что прикомандирование будет производиться на условиях, действующих в Интерполе. Такое решение, сообщают в ведомстве, положительно скажется на имидже России.

Также документом предусматривается, что порядок осуществления прикомандирования сотрудников МВД к Интерполу, особенности обеспечения их денежным довольствием и особенности прохождения ими службы будут установлены президентом.



Кроме того, в обязанности правительства России будет входить обеспечения расходов на прикомандирование сотрудников.

Планируется, что указ вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования.

Читайте также:

В Литве выступили за ограничение прав России и Белоруссии в Интерполе

В Испании поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом за махинации
#мвд
#указ
#сотрудники
#правительство
Лукашенко раскрыл, с чего может начаться третья мировая война
Лукашенко: нападение на Белоруссию начнёт третью мировую войну
17 сентября 2024, 21:03

Фото: Сайт Кремля

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» в честь Дня народного единства.
Он предупредил всех противников и соперников Белоруссии, что в случае нападения на страну вспыхнет третья мировая война.

Глава государства отметил, что ни украинцам, ни россиянам, ни американцам, желающим отсидеться за океаном, не следует совершать нападение на Белоруссию. Страна находится на перекрёстке всех путей, подчеркнул Лукашенко, она является географическим центром Европы, и многие вооружённые конфликты проходили через её земли.

Президент добавил, что сделает всё, чтобы на территории Белоруссии больше не было войны. При этом в арсенале армии имеется все для того, чтобы враги задумались, прежде чем двинуться в направлении страны.

Читайте также:

Лукашенко: западные спецслужбы видят Белоруссию как возможное место эскалации

Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву сбивать российские дроны

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей
#белоруссия
#александр лукашенко
#война
#опасность
#предупреждение
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Союзники Киева нашли оптимальный момент для начала переговоров
Bloomberg: союзники Киева хотят начать переговоры после выборов президента США
17 сентября 2024, 20:51

Фото: iStock/Kagenmi

Союзники Украины считают самым подходящим моментом для достижения договорённостей по украинскому конфликту период между выборами президента США и его инаугурацией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что некоторые союзники Киева начали активно обсуждать исход конфликта. Они подходят к этому вопросу намного серьёзнее, чем раньше.

Часть союзников убеждена, что период между американскими президентскими выборами в ноябре и его инаугурацией в январе может стать самым оптимальным для заключения мирного договора между Россией и Украиной при содействии администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

При этом Зеленский в рамках так называемого плана «победы» Украины, который он собирается представить Байдену, будет требовать членства украины в Евросоюзе и НАТО, заключения соглашений по безопасности и продолжение передачи Киеву передовых видов вооружения. В Вашингтоне убеждены, что по итогу этот план получится максималистским и абстрактным.

Читайте также:

Президент Эстонии Карис признал усталость Запада от поддержки Киева

США будут считать Россию острой угрозой при любом исходе конфликта на Украине

Сын Трампа и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с РФ из-за ядерной угрозы
#украина
#россия
#переговоры
#политика
#конфликт
#выборы
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко: западные спецслужбы видят Белоруссию как возможное место эскалации
17 сентября 2024, 20:00

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы видят республику как возможное место для эскалации. С такими словами он выступил на патриотическом форуме «Если мы едины» ко Дню народного единства.
«Западные спецслужбы говорят о Белоруссии как возможном месте эскалации», — пояснил белорусский лидер.
По его словам, США дали задание для Украины атаковать белорусскую инфраструктуру на юге страны, если сложатся обстоятельства.
«Причина — российские беспилотники летают рядом с территорией Беларуси», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра», однако вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.

Читайте также:

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

На границе России и Белоруссии изъяли посылку с оружием вместо сантехники

Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН и ВВ
#сша
#закрытие
#страны
#отношения
#лидер
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке после детонации сотен пейджеров
17 сентября 2024, 19:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кибератака со стороны Израиля привела к детонации пейджеров в разных районах Ливана, в результате которой пострадали тысячи мирных жителей. Об этом сообщается в заявлении МИД Ливана.
Ливанское внешнеполитическое ведомство решительно осудило кибератаку Израиля, которая привела к взрыву большого числа пейджеров. В результате этого происшествия погибли восемь человек, пострадали более 2800.

Ранее в этот день ливанское национальное агентство NNA сообщило, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболлах». Они им необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации десятков устройств.

Читайте также:

Восемь человек погибли, около трёх тысяч ранены при детонации пейджеров в Ливане

Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров

Посол Ирана пострадал при взрыве пейджера в Ливане
#ливан
#израиль
#атака
#взрыв
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Грузии назвал причину войны с Южной Осетией в 2008 году
Премьер Грузии Кобахидзе: внешние силы были заказчиками войны 2008 года
17 сентября 2024, 19:39

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году, находясь под давлением внешних сил. Об этом заявил премьер-министра страны Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит РИА Новости.
Политик напомнил о заявлении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, которое он сделал 14 сентября. Он отметил, что страна найдет в себе силу, чтобы извиниться без народом Южной Осетии за тот конфликт, развязанный экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили.

Также он высказался о реакции партии бывшего президента «Единое национальное движение» на возможное примирение Тбилиси и Цхинвала.

Кобахидзе подчеркнул, что радикальная оппозиция была выведена из себя не из-за начала войны, а из-за темы взаимопрощения и примирения, поскольку это противоречит той цели, которой «Единое национальное движение» придерживалось, находясь под давлением извне и развязав войну в 2008 году.

Читайте также:

Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года

В Грузии состоялись акции протеста после слов об извинениях перед осетинами за войну 2008 года

В Абхазии увидели путь к миру в словах председателя правящей партии Грузии
#грузия
#южная осетия
#война
#политика
#движение
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Латвия подняла в воздух истребители НАТО из-за стаи птиц на границе
17 сентября 2024, 19:28

Фото: iStock/Mike-Hon

ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.
Отмечается, что во вторник утром районе латвийско-белорусской границы был зафиксирован неопознанных объект. Он приблизился к границе со стороны Белоруссии, после чего пересёк её. В воздух были оперативно подняты истребители НАТО, которые при осмотре воздушного пространства не обнаружили никаких подозрительных объектов.

Позднее по приборам наблюдения за воздушным пространством удалось выяснить, что летающий объект был стаей птиц.

Читайте также:

В Латвии заявили о падении «российского БПЛА»

Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой энергосистемы с РФ и Белоруссией

В Латвии заявили об отправке Украине более 500 дронов
#латвия
#истребитель
#нато
#граница
#белоруссия
#птицы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финляндия в случае войны призовёт на службу 280 тысяч человек
17 сентября 2024, 19:18

Фото: iStock/sezer ozger

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае начала боевых действий в стране смогут незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt.
Он подчеркнул, что Силы обороны Финляндии одни из самых сильнейших в НАТО. В связи с этим, в случае начала войны на службу будут незамедлительно призваны 280 тысяч военных.

При этом ранее замначальника штаба по вооружению и логистике сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил, что государству следует тщательно готовиться к долгосрочному кризису на фоне якобы возросшей агрессии со стороны России.

Также посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости сообщал, что Москва внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает полученные данные в оборонном планировании.

Напомним, что Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля 2023 года.

Читайте также:

Финляндию шокировало начало конфликта на Украине

В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»

На границе России появится бронетанковая бригада НАТО
#финляндия
#нато
#военные
#конфликт
#призыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Эстонии Карис признал усталость Запада от поддержки Киева
17 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/artJazz

Президент Эстонии Алар Карис признал, что западные страны устали от поддержки Украины. Его слова приводит эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Журналисты спросили у эстонского лидера, что делать с усталостью, которая наблюдается в западных странах от украинского конфликта.

«Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине. —ред.) далек», — заявил Карис.

Однако он уточнил, что на сегодняшний день нет смысла в переговорах между конфликтующими сторонами. По его словам, Запад оказывает Киеву недостаточно поддержки, чтобы начать обсуждение прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября. Во время переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, в разговоре был затронут вопрос Волынской резни, украинский лидер и вовсе заявил, что Польша слишком раздувает эту тему и призвал больше это не обсуждать.

Читайте также:

Аль-Ансари: Катар выступает за мирное урегулирование украинского конфликта

Американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине наносить удары по России

В Польше обвинили Украину в нехватке денег на строительство дамбы
#строительство
#конфликт
#сми
#лидер
#польша
#владимир зеленский
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сербия жёстко ответила на требование Госдепа США по Косово
Вулин призвал США воздержаться от попыток управления Сербией
17 сентября 2024, 18:50

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил Госдепу США на требование воздержаться от шагов, «противоречащих нормализации», в связи с ситуацией в Косово и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба политика.
Ранее Госдеп США призвал Белград и Приштину воздержаться от нескоординированных акций и законодательных актов, которые противоречат нормализации отношений между сторонами.

Вулин подчеркнул, что единственным путём прогрессу ситуации в Косово и Метохии является безусловная реализация Брюссельских соглашений, а также формирование ожидаемого уже 11 лет Сообщества сербских общин.

Он добавил, что Сербии не от чего воздерживаться, а вот США следует воздержаться от попыток управления Белградом, а также от поддержки косово-албанского премьер-министра Альбина Курти и его насилия в отношении сербов в Косово и Метохии.

Кроме того, он призвал Вашингтон воздержаться от бомбардировок Сербии без согласия на то Совета безопасности ООН.

Во вторник, в ходе семинара Rose-Roth Парламентской ассамблеи НАТО делегация Скупщины (парламента) Сербии заявила о насилии и терроре косовоалбанских властей над сербами в Косово и Метохии.

Читайте также:

Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС

Стало известно о появлении «мини-России» в Сербии

Сербия решительно выбрала укрепление отношений с Китаем
#сербия
#сша
#политика
#оон
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате