МВД хочет добиться возможности командировать сотрудников к Интерполу

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МВД России подготовило проект указа, которым предлагает разрешить прикомандирование сотрудников ведомства к Генеральному секретариату Интерпола. Соответствующий документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что прикомандирование будет производиться на условиях, действующих в Интерполе. Такое решение, сообщают в ведомстве, положительно скажется на имидже России.
Также документом предусматривается, что порядок осуществления прикомандирования сотрудников МВД к Интерполу, особенности обеспечения их денежным довольствием и особенности прохождения ими службы будут установлены президентом.
Кроме того, в обязанности правительства России будет входить обеспечения расходов на прикомандирование сотрудников.
Планируется, что указ вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования.
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Также документом предусматривается, что порядок осуществления прикомандирования сотрудников МВД к Интерполу, особенности обеспечения их денежным довольствием и особенности прохождения ими службы будут установлены президентом.
Кроме того, в обязанности правительства России будет входить обеспечения расходов на прикомандирование сотрудников.
Планируется, что указ вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования.
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Анастасия Чинкова