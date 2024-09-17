В Испании поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

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Национальная полиция Испания поймала в Мадриде одного из самых разыскиваемых преступников Европы — главу албанско-косоварскую преступной группировки. Об этом сообщает МВД королевства. Отмечается, что задержанному уже предъявили обвинения в торговле наркотиками.
«Сотрудники Национальной полиции задержали в Мадриде за торговлю наркотиками одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Вместе с другими членами семьи беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию», — говорится в пресс-релизе министерства.В ведомстве добавили, что преступник — уроженец Албании, был приговорен в Бельгии к 29 годам колонии за торговлю наркотиками, участие в преступной группировке и подделку документов. Следствие считает, что с 2014 по 2018 год он руководил в Бельгии организацией, которая выращивала и торговала марихуаной.
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