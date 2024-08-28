В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом за махинации

Фото: iStock/Thomasaf
Объявленный в международный розыск гражданин РФ арестован в Болгарии. Об этом информирует портал Varna24 со ссылкой на правоохранителей Варненской области.
Уточняется, что арест произошел утром 28 августа в рамках спецоперации с участием сотрудников национальной и региональной полиции Болгарии. Согласно данным следствия, 58-летний разыскиваемый россиянин скрывался на территории курортного комплекса.
В правоохранительных органах добавили, что Интерпол объявил мужчину в международный розыск за банковские и имущественные махинации.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Так и не увидел 8-месячную дочь: В Забайкалье убили бойца, возвращавшегося с СВО
Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ
Белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу Украины
В правоохранительных органах добавили, что Интерпол объявил мужчину в международный розыск за банковские и имущественные махинации.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Так и не увидел 8-месячную дочь: В Забайкалье убили бойца, возвращавшегося с СВО
Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ
Белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу Украины
Екатерина Коршунова