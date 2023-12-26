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На подмосковном портале госуслуг зафиксировали рекорд года

26 декабря 2023, 15:50
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

Рекорд 2023 года по количеству онлайн-заявлений, поданных на региональном портале госуслуг, был зафиксирован в сентябре. За месяц их поступило около 850 тыс, сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления. Всего в уходящем году жители Московской области получили на портале более 6,2 млн услуг.
«За первый месяц осени через региональный портал поступило около 850 тысяч заявок. Из них почти 300 тысяч касались записи в кружки и секции. За последние четыре года эта онлайн-услуга – абсолютный лидер по количеству обращений», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В 2023 году по 630 тыс электронных заявлений было подано в августе и ноябре. В остальное время через портал в среднем ежемесячно поступало порядка 430 тыс обращений. В числе самых востребованных услуг, помимо записи в кружки, были выдача выписки из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, а также субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.


По данным министерства, всего на портале госуслуг Московской области зарегистрировано 9,9 млн учётных записей. Из них 6,9 млн – подтверждённые.

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С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз
#надежда куртяник
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#подмосковье
#московская область
#госуслуги
#портал
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Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов ГАУ МО «Радио 1»
26 декабря 2023, 15:56

Государственное автономное учреждение «Радио 1» (ИНН 7705015190 ) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:
- Радио 1 (форма распространения — радиоканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС 77 — 78820 от 07 августа 2020 года)
— Radio1.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации Эл № ФС77-85036 от 10 апреля 2023 года),
а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе в указанных выше СМИ (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года:
1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации радиоканал «Радио 1» и сетевом издании Radio1.ru представлены в таблице

2. Требования к аудио агитационным материалам, размещаемым в эфире средства массовой информации Радиоканал «Радио 1»:
Формат файла: mp3
Дискретизация 44.100 khz
Битрейт 256 kb\s
Program loudness -18 LUFS
Max momentary -1 dBTP
Хронометраж аудио агитационных материалов:
30 (тридцать) секунд, 90 (девяносто) секунд, 10 (десять) минут.

3. Стоимость размещения агитационных материалов указана в таблице.
4. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.
5. Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в настоящей публикации и указываемым в договоре.
6. Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица (пункт 10 настоящей публикации).
7. Контактная информация:
— контактное лицо: Сафонова Екатерина;
— телефон 7−495−252−01−12 (444);
— электронная почта: e.safonova@tradio1.news
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Путин подписал закон о международном турнире «Игры будущего»
26 декабря 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
В тексте закона прописаны цели проведения мероприятия. Одна из них заключается в популяризации в рамках России и всего мира видов спорта, которые сочетают в себе физическую активность и цифровые технологии.

Также законом устанавливаются полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти. Вместе с тем, документ определяет, с какой периодичностью будут проводиться состязания.

Напомним, что «Игры будущего» назначены на следующий год. Они должны пройти в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Отмечается, что формат подразумевает использование последних разработок в сферах робототехники, киберспорта, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и информационных технологий.

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#владимир путин
#закон
#спорт
#россия
#игры
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Агент Риуторд допустил переход полузащитника Бьеля в «Краснодар»
26 декабря 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Агент Томеу Риуторд заявил, что трансфер полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля в «Краснодар» вполне возможен.
«Трансфер в «Краснодар»? Это возможно, Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Риуторд.

Ранее сообщалось об интересе команды «Краснодар» к испанскому футболисту.

До этого российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува».

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#спорт
#клуб
#футболист
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Турецкий историк считает, что США скоро сдадут Украину
Турецкий историк Перинчек: США сдадут Украину из-за краха своих планов
26 декабря 2023, 15:32

Фото: iStock/JARAMA

США в будущем сдадут Украину, а пока они пытаются компенсировать неудачи в постсоветской республике в Евразии. Такое заявление сделал турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Он пояснил, что последние атаки РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции как террористическая – ред.) нельзя рассматривать отдельно от планов США относительно региона. Историк уверен, что Америка воспринимает РПК и курдские Отряды народной самообороны как своих союзников в данном регионе.

«Планы РПК и США в регионе совпадают. Активизация РПК совпала с событиями в Газе, с планами Тель-Авива по созданию проекта "Большого Курдистана". Для реализации этого проекта необходимо "растоптать" Палестину, расчленить Турцию, Иран, Ирак и Сирию», - цитирует РИА Новости Перинчека.

Таким образом, специалист считает, что напряженность в Восточном Средиземноморье является частью американского плана.

Ранее бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал, что США перестали выделять помощь Украине из-за провального контрнаступления ВСУ.

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#новости
#иран
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#контрнаступление
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Песков: В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждения последствий атак
26 декабря 2023, 15:22

Фото: kremlin.ru

В Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за обсуждение последствий атак в социальных сетях, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — прокомментировал ситуацию Песков, отвечая на вопрос о перспективе установления уголовной ответственности за публикации последствий атак в социальных сетях.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». Отмечается, что судно пострадало при отражении вражеской атаки на крымский город Феодосия. В то же время, средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских самолёта Су-24.

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#дмитрий песков
#правительство
#атака
#социальная сеть
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Захарова: «Запад расправляется с теми, за кем нет исторической правды»
26 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/SurkovDimitri

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны очень легко могут расправиться с теми, у кого нет устойчивых национальных интересов.
«Запад прекрасно понимает, что с лёгкостью расправляется с теми <...> за кем нет исторической правды, у кого не находится сил на противодействие», — пояснила в беседе RT Захарова.

Сербия же, по её мнению, напротив, является одним из тех государств, которое готово отстаивать свои национальные интересы и помнит свою историю. Именно это и придаёт силы сербскому народу сопротивляться различным угрозам.

Ранее Мария Захарова комментировала протесты в Сербии и отмечала, что властям страны удалось урегулировать ситуацию и не повторить украинских событий 2014 года.

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#мария захарова
#поддержка
#протесты
#сербия
#запад
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Захарова: Сербии удалось не допустить украинского сценария
26 декабря 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/Derek Brumby

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала протесты в Сербии и отметила, что властям страны удалось урегулировать ситуацию и не повторить украинских событий 2014 года.
В беседе с RT она напомнила также о том, что Сербия всегда провозглашала свои национальные интересы превыше всего, а все протестные процессы регулировались и проплачивались Западом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Западные страны поставили Сербию перед серьёзным выбором – либо она остаётся с Европой, либо – с Россией. Так, по её словам, Запад выставил Сербии серьёзный ультиматум «что угодно, только не с Россией», при этом не предоставив пути для решения, опираясь на национальные интересы народа.

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#мид
#мария захарова
#сербия
#запад
#политика
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Киев обвинил авторов статьи в New York Times в работе на Кремль
26 декабря 2023, 15:07

Фото: istockphoto/mshch

Украинский Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинил авторов статьи в New York Times о готовности Москвы к «заморозке» конфликта в том, что они были завербованы Кремлём во время работы в России.
Специалисты Центра считают, что Москва таким образом использовала ангажированных американских журналистов для написания статьи. Материал же публикации отправляет некие «сигналы» Западу, истинной целью которых является помешать получению дальнейшей военной помощи Украиной от союзников, а также повышение рейтинга Дональда Трампа, который готов «уступить» Путину часть украинской территории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью в New York Times, назвал тезисы, представленные в ней, концептуально неверными. В вопросе же о готовности России к прекращению огня представитель Кремля сослался на заявление главы государства о том, что цели спецоперации не претерпели никаких изменений.

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Стало известно, почему США приостановили помощь Украине
26 декабря 2023, 15:01

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США перестали выделять помощь Украине из-за провального контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в интервью Newsweek.
«Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя», - пояснил Аллен.

При этом он считает, что США выделят Украине очередную военную помощь в случае, если контрнаступление ВСУ принесет положительные результаты.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон в итоге предоставит финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву одержать победу над РФ.

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