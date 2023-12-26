На подмосковном портале госуслуг зафиксировали рекорд года

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Рекорд 2023 года по количеству онлайн-заявлений, поданных на региональном портале госуслуг, был зафиксирован в сентябре. За месяц их поступило около 850 тыс, сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления. Всего в уходящем году жители Московской области получили на портале более 6,2 млн услуг.
«За первый месяц осени через региональный портал поступило около 850 тысяч заявок. Из них почти 300 тысяч касались записи в кружки и секции. За последние четыре года эта онлайн-услуга – абсолютный лидер по количеству обращений», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В 2023 году по 630 тыс электронных заявлений было подано в августе и ноябре. В остальное время через портал в среднем ежемесячно поступало порядка 430 тыс обращений. В числе самых востребованных услуг, помимо записи в кружки, были выдача выписки из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, а также субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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Лора Луганская