На подмосковном портале госуслуг зафиксировали рекорд года

- Радио 1 (форма распространения — радиоканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС 77 — 78820 от 07 августа 2020 года)— Radio1.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации Эл № ФС77-85036 от 10 апреля 2023 года),а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе в указанных выше СМИ (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года:1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации радиоканал «Радио 1» и сетевом издании Radio1.ru представлены в таблице2. Требования к аудио агитационным материалам, размещаемым в эфире средства массовой информации Радиоканал «Радио 1»:Формат файла: mp3Дискретизация 44.100 khzБитрейт 256 kb\sProgram loudness -18 LUFSMax momentary -1 dBTPХронометраж аудио агитационных материалов:30 (тридцать) секунд, 90 (девяносто) секунд, 10 (десять) минут.3. Стоимость размещения агитационных материалов указана в таблице.4. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.5. Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в настоящей публикации и указываемым в договоре.6. Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица (пункт 10 настоящей публикации).7. Контактная информация:— контактное лицо: Сафонова Екатерина;— телефон 7−495−252−01−12 (444);— электронная почта: e.safonova@tradio1.news