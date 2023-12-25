Состояние подмосковных автовокзалов мониторят через приложение «Проверки Подмосковья»

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За состоянием подмосковных автовокзалов следят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Благодаря современным технологиям улучшается качество оказания услуг по перевозке жителей Подмосковья. С февраля 2023 года на цифровом контроле находятся 42 региональных автовокзала. Проверки проводятся ежедневно, все данные оперативно передаются через мобильное приложение в контролирующее ведомство. За это время с помощью «цифры» устранено более 700 нарушений», — отметила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Стоит отметить, что в приложении есть специальный чек-лист, по которому производиться проверка.Среди критериев проверки находятся наличие звукового оповещения в зале ожидания и указателей маршрутов на перронах, чистота и исправность урн.
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