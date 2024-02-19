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Украинское Дунайское пароходство (УДП) достаточно странным образом дерусифицировало названия 23-х кораблей, входящих в его состав. Дело в том, что суда были переименованы в честь российских городов.
Например, Москаленко написал, что корабль «Хабаровск» теперь будет называться «Мариуполь», а судно «Иваново» переименовано в «Геническ». Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, а Геническ входит в состав Херсонской области. Оба региона вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Кроме того, корабль «Звенигород» теперь называется «Севастополь». Город федерального значения Севастополь стал частью России ещё в марте 2014 года. Вызывает недоумение желание киевских властей бороться с русским влиянием, называя корабли в честь российских городов.
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