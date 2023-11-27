На Украине допустили обсуждение условий завершения конфликта

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Украине сложно завершить конфликт с РФ с выходом на границы республики 1991 года. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак в интервью журналу Newsweek.
«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — сказал советник.По мнению Ступака, необходимо найти «золотую середину», обсуждая другие варианты завершения конфликта на Украине. Кроме того, он отметил, что отсутствие доверия между Россией и Украиной остается серьезной проблемой.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.
Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Украина не согласна на мирные переговоры с РФбез репараций со стороны Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак