На Украине объяснили отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радио NV, транслируемом на платформе YouTube, заявил, что Запад опасается хищения средств и в связи с этим отказывается выделять средства властям страны на восстановление энергосистемы. По его словам, они предпочитают направлять Киеву оборудование.
«Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы», – сообщил он.
Депутат также отметил, что партнеры Киева исходя из доверия финансируют компанию «Укрэнерго», использующей средства для закупки всего необходимого.
Ранее стало известно, что совместная молдавско-украинская энергосистема зафиксировала сбои.
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Александр Климов