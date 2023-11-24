На Украине передумали проводить выборы в 2024 году

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На Украине не будет никаких выборов в 2024 году. Об этом сообщил лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в программе на телеканале «1+1».
Он уточнил, что в предстоящем году в стране не будут проводиться ни местные, ни парламентские, ни президентские выборы.
Также Арахамия отметил, что украинские власти не подвергаются принуждению к проведению выборов со стороны других государств.
Вместе с тем депутат признал, что ряд западных политиков отмечал, что в скором времени придётся провести переговоры с российской стороной, а для этого необходимы выборы, чтобы украинские власти были легитимными.
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Также Арахамия отметил, что украинские власти не подвергаются принуждению к проведению выборов со стороны других государств.
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Анастасия Чинкова