На Украине призвали Грузию остановить воздушное сообщение с Россией

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
Грузия должна приостановить авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения с Украиной, с таким призывом в Telegram выступил глава парламентской фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.
Также политик выдвинул условия для нормализации отношений между Украиной и Грузией. Во-первых, грузинская сторона должна освободить бывшего президента Михаила Саакашвили; во-вторых, она должна прекратить помогать РФ избегать западных санкций.
10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, облегчающий туристические поездки между Россией и Грузией. Кроме того, глава государства снял запрет на прямые рейсы между двумя странами и отменил визы для граждан Грузии начиная с 15 мая.
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«Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», – отметил Арахамия.
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Александр Климов