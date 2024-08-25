На Украине призвали к жесткому регулированию Telegram после ареста Дурова

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова, призвал к жесткому регулированию мессенджера. Его слова цитирует издание «Страна.ua».
«Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», – отметил парламентарий.
Он добавил, что срок принятия этого решения наступило еще в 2022 году.
В марте Юрчишин пожаловался, что руководство Telegram отказывается блокировать российские каналы. Это привело к проблемам с ограничением деятельности мессенджера в стране. Тогда депутат выразил мнение, что запрет мессенджеров в Украине не нарушит свободу слова.
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Александр Климов