Депутат ГД Горелкин: К задержанию Дурова причастны американские власти

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В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.
В своём телеграм-канале он написал, что Соединённые Штаты выводит из себя тот факт, что на деньги американских инвесторов был создан независимый и неподцензурный инструмент, который сильно мешает насаждать свою идеологию и контролировать информационное пространство.
По словам парламентария, Дуров приобрёл статус лица, представляющего угрозу национальным интересам США в тот момент, когда осмелился бросить вызов доллару и сумел вызвать заинтересованность крупных инвесторов в Штатах в криптовалюте нового поколения.
США не могли примириться с этим, поэтому пытались всячески достать Дурова и вели переговоры с Дубаем о его аресте и экстрадиции. Выходом из этой ситуации стало принятие гражданства ОАЭ, а вот обретение французского паспорта стало для Дурова фатальной ошибкой, считает депутат. Именно Вашингтон инспирировал этот громкий арест, понимая, что он станет точкой невозврата, заключил Горелкин.
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По словам парламентария, Дуров приобрёл статус лица, представляющего угрозу национальным интересам США в тот момент, когда осмелился бросить вызов доллару и сумел вызвать заинтересованность крупных инвесторов в Штатах в криптовалюте нового поколения.
США не могли примириться с этим, поэтому пытались всячески достать Дурова и вели переговоры с Дубаем о его аресте и экстрадиции. Выходом из этой ситуации стало принятие гражданства ОАЭ, а вот обретение французского паспорта стало для Дурова фатальной ошибкой, считает депутат. Именно Вашингтон инспирировал этот громкий арест, понимая, что он станет точкой невозврата, заключил Горелкин.
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Александр Бойцов