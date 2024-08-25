«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции

Фото: соцсети Павла Дурова
Основателя Telegram Павла Дурова в субботу, 24 августа, вечером задержали в аэропорту Парижа. Ему вменяют обвинения сразу по нескольким статьям. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» пояснил, что у Павла Дурова имеется гражданство Франции, а вместе с ним — права и обязанности гражданина этой страны, поэтому у РФ нет прямых оснований требовать его экстрадиции. Экстрадиции может подлежать лицо иностранного государства, а во Франции Дуров таковым не является.
Кваша добавил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли в качестве одного из представителей для пополнения обменного фонда. Что касается более реальных оснований — скорее всего спецслужбы Франции недовольны тем, что права доступа к данным Telegram предоставлены не им.
Он предположил, что через пару дней бизнесмен выйдет на волю, сказав общественности, что его снова никто не сумел склонить и он отстоял права мессенджера на анонимность.
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«Однако, как мы видим в последнее время, какими-то постулатами закона получается пренебречь, и выдаются граждане своего государства в то государство, гражданами которых они не являются. Если мы рассматриваем «государство здорового человека», то, конечно, экстрадиции, не подлежит. Но с учетом нынешних реалий все меняется, и своих и не своих могут выдавать и забирать. У России, конечно, есть тут шанс потребовать выдать к себе своего гражданина, даже несмотря на то, что он является гражданином Франции», — считает юрист.
Кваша добавил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли в качестве одного из представителей для пополнения обменного фонда. Что касается более реальных оснований — скорее всего спецслужбы Франции недовольны тем, что права доступа к данным Telegram предоставлены не им.
«Нам известно, что Дуров встречался с руководствами различных стран, проводил беседы, и всегда заявлял, что Telegram является мессенджером, который не передает и не раскрывает свои данные. Но из имеющихся источников следует обратное — Telegram достаточно легко читается и у спецслужб есть на это доступы. Возможно, спецслужбы Франции печалятся по этому поводу, что доступы есть у других, но не у них», — сказал эксперт.
Он предположил, что через пару дней бизнесмен выйдет на волю, сказав общественности, что его снова никто не сумел склонить и он отстоял права мессенджера на анонимность.
«Вопрос для всех — верить в это или не верить? Поэтому ждем, как это все дальше пойдет. Возможно, какую-нибудь интересную многоходовку разыграют. Чтобы для общей массы пользователей это выглядело максимально правдоподобно. Опять же, аккуратней с тем, что вы пишите и отправляется в мессенджерах — 100% защиты вам гарантировать никто не может», — заключил Кваша.
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Алёна Самарева