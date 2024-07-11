На Украине раскрыли, на что потратят доходы с замороженных активов РФ

Прибыль от замороженных российских активов будет потрачена на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках встречи с представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.
Умеров выразил благодарность Евросоюзу за решение о передаче доходов от замороженных российских активов Украине. Первый транш ожидается в начале августа текущего года и составит порядка 1,5 миллиарда евро.
Деньги Киев потратит на боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны. Кроме того, за счет российских средств Украина планирует поддержать собственных производителей. Общая сумма процентов будет составлять порядка трёх миллиардов евро ежегодно. При этом профинансированные Евросоюзом товары должны быть переданы Украине до конца текущего года.
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