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На Украине раскрыли, на что потратят доходы с замороженных активов РФ

Умеров: Прибыль от замороженных активов России пойдёт на боеприпасы и ПВО
11 июля 2024, 13:24

Прибыль от замороженных российских активов будет потрачена на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках встречи с представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.


Умеров выразил благодарность Евросоюзу за решение о передаче доходов от замороженных российских активов Украине. Первый транш ожидается в начале августа текущего года и составит порядка 1,5 миллиарда евро.

Деньги Киев потратит на боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны. Кроме того, за счет российских средств Украина планирует поддержать собственных производителей. Общая сумма процентов будет составлять порядка трёх миллиардов евро ежегодно. При этом профинансированные Евросоюзом товары должны быть переданы Украине до конца текущего года.

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#запад
#киев
#рф
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
Генерал Попов попросил возбудить дело на адвоката Аграновского
11 июля 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который был арестован по обвинению в мошенничестве, попросил Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу генерала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского.
По словам Буйновского, Аграновский не может давать комментарий по поводу дела Попова, однако продолжает это делать, что «является клеветой и мошенничеством». Защитник подчеркнул, что Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам обвиняемого.

Примечательно, что у Попова и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия.

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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#адвокат
#суд
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В украинском порту арестовали иностранное судно, заходившее в Севастополь
11 июля 2024, 12:59

Фото: istockphoto / SHansche

Власти Украины задержали грузовое судно USKO MFU под флагом Камеруна. По имеющейся информации, судно дважды заходило в порт Севастополя.
Генеральная прокуратура Украины обвиняет компанию USKO MFU в незаконном вывозе агропродукции через Крым в интересах турецкой фирмы. В ноябре 2023 года судно, принадлежащее этой компании, прибыло в один из портов Севастополя и было загружено более чем тремя тысячами тонн агропродукции. Затем оно направилось в Турцию.

«Перед заходом в порт компания USKO MFU отключила автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов и отслеживания их курса с помощью радиоволн.В конце мая 2024 года судно повторно зашло в порт Севастополя, уже с выключенной системой AIS, и разгрузило груз, привезённый из Турции. 2 июля оно прибыло в один из портов Молдовы, где система AIS была включена, и судно было идентифицировано», — говорится в материале.

Генеральная прокуратура сообщила о задержании и аресте иностранного морского судна в акватории порта Рени Одесской области. Капитану USKO MFU, гражданину Азербайджана, было предъявлено подозрение в нарушении законодательства. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.

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#прокуратура
#судно
#компании
#крым
#меры
#украина
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В Кремле оценили готовность НАТО к диалогу по миру на Украине
Песков: противники РФ на Западе не хотят диалога по Украине
11 июля 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Противники России в Европе и США не желают мирного диалога по решению конфликта на Украине, это следует из принятой на саммите НАТО декларации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала мирных переговоров по Украине.
«Мы видим, что наши противники в Европе и в Соединенных Штатах не являются сторонниками диалога. И, судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира», — заявил Песков.

Таким образом, по его словам, альянс является инструментом конфронтации, но никак не решает вопросы мира и безопасности.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину.

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#оружие
#китай
#итоги
#страны
#нато
#песков
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Мигранта, потушившего свечи в московском храме, признали невменяемым
Прокуратура: потушивший свечи в православном храме мигрант заключен под стражу
11 июля 2024, 12:35

Фото: IStock/Ivan Murauyou

В отношении 20-летнего мужчины из Таджикистана, потушившего свечи в храме, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих), сообщила прокуратура Москвы.
Днем 18 июня мигрант зашел в православный храм и затушил свечи, после чего набросился на одну из прихожанок. В ведомстве заявили, что он страдает временным психическим расстройством и не осознает своих действий. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее юристы поясняли, что мигранту может грозить депортация в качестве дополнительного вида наказания.

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#мужчина
#прокуратура
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В Генштабе спрогнозировали новый «майдан» на Украине
11 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов считает, что в ближайшее время на Украине может произойти новый «майдан».
Выход украинцев на новый «майдан» — это вопрос ближайшего времени. Об этом заявил Апти Алаудинов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Фрагмент беседы с ведущей передачи, журналисткой Ольгой Скабеевой, генерал опубликовал в своём Telegram-канале.

«Новый государственный переворот стал бы закономерным итогом действий киевских властей. Офицер считает, что все украинцы уже осознали, что их враг находится в офисе президента страны. Промедление с выходом на «майдан» может привести к полной потере мужского населения Украины», — подчеркнул генерал.

Также Апти Алаудинов назвал две причины, по которым спецоперация может завершиться в 2024 году. Он считает, что определяющими факторами станут выборы в США и истощение ресурсов Украины.

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Полковник Матвийчук заявил о неминуемом разоружении Украины
11 июля 2024, 12:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

У стран Запада потихоньку заканчиваются резервы для поставок оружия на Украину, из-за чего помощь вскоре может и вовсе иссякнуть. Так считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Его слова передает «Лента.ру».
«Западное оружие, в том числе ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, регулярно уничтожается, что требует новых поставок. А так как выбивание техники происходит постоянно, то Западу нужно либо снимать требуемые вооружения уже с собственных складов, либо производить новые», — сказал Матвийчук.

По его словам, страны Запада не хотят увеличивать массовое производство военной техники, так как для этого необходима полная переориентация экономики, а отдавать свое оружие тоже не является безопасным.

Матвийчук также добавил, что Украина испытывает трудности с использованием РСЗО, и если поставки прекратятся, то ВСУ будут обезоружены. Он считает, что подобное может произойти довольно скоро, так как передача вооружения Украине становится слишком накладной для многих стран НАТО.

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#оружие
#производство
#украина
#итоги
#страны
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#нато
#всу
#вооружения
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В Лондоне задержан подозреваемый в тройном убийстве из арбалета
The Sun: задержан убийца семьи журналиста из Би-би-си
11 июля 2024, 12:20

Фото: IStock/andras_csontos

На севере Лондона задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, подозреваемого в убийстве из арбалета жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта, об этом сообщает The Sun.
Незадолго до убийства Кайл уволился из рядов вооруженных сил. Некоторые британские СМИ опубликовали кадры, что одна из дочерей журналиста ранее состояла в отношениях с убийцей.

Накануне Клиффорда раненого обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл на севере Лондона. Ему потребовалась медицинская помощь, однако полиция не применяла оружие в ходе задержания.

Пресс-секретарь МВД Великобритании заявила издательству, что вскоре в стране будет поднят вопрос о введении дополнительных ограничений на владение арбалетом.

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ФСБ сорвала теракт на «Адмирале Кузнецове»: как русские обхитрили Буданова* и инсценировали захват
ФСБ сорвала теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов»: кто заказчик, детали операции
11 июля 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Украинские националисты продолжают осуществлять свои попытки по нанесению ущерба территории и мирному населению РФ. 10 июля текущего года ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
О том, кому был выгоден теракт, как ФСБ удалось предотвратить преступление и кто еще должен был погибнуть по заказу Запада, расскажет редакция «Радио 1».

Как готовился теракт на «Адмирале Кузнецове»


В марте этого года на российского военнослужащего, который проходил службу на авианосце «Адмирал Кузнецов» через мессенджеры вышел некий Олег с «выгодным» предложением — устроить теракт на российском авианосце. Украинский куратор пообещал военному выезд в Финляндию и крупную сумму денег в качестве награды. Олег использовал разные методы по убеждению к совершению преступления: от вознаграждений и обеспечения безопасности до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.

Как ФСБ удалось предотвратить теракт


Российский военнослужащий обратился в органы безопасности, после чего под полным контролем ФСБ осуществлялись дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности сотрудника СБУ и выявлению возможной агентуры, а также пособников киевского режима.

Примечательно, что представители киевского режима направили через транспортно-логистическую компанию недостающие компоненты для сборки зажигательного устройства, чтобы устроить теракт.

Кто и зачем устроил поджог на авианосце «Адмирал Кузнецов»


В процессе совершения операции на «Адмирале Кузнецове» было решено инсценировать поджог, после чего в приграничном тайнике «завербованного террориста» должны были ждать деньги и документы. Отмечается, что на крейсере провели плановые учения по проверке готовности североморцев к действиям по пожарной тревоге. Офицер сфотографировал густой дым на телефон и отправил Олегу.

Кому был выгоден теракт на российском авианосце


Сам куратор в переписке с военнослужащим утверждал, что его миссия крайне серьезная, ведь «операция» курируется лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым*.

После того, как «теракт по заказу СБУ был осуществлен», то никакой реакции от украинской стороны не последовало. Ни документов, ни денег, ни координат тайника с деньгами офицер ВС РФ так и не дождался. Куратор Олег отключил телефон и удалил свои аккаунты в мессенджерах.

Кто еще должен был погибнуть по заказу Запада


Правоохранительные органы также задержали гражданина РФ 1994 года рождения, который по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трёх взрывных устройств высокой мощности, замаскированных в подарочную упаковку. Жертвами второго теракта должны были стать трое руководителей подразделений Минобороны РФ.

По словам преступника, в мае этого года его завербовал сотрудник украинской военной разведки, после чего он дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой терактов на территории России, за материальное вознаграждение.

В отношении злоумышленника также было возбуждено уголовное дело.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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В Венгрии назвали возможную победу Трампа шансом на мир на Украине
11 июля 2024, 12:00

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия видит в возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США «шанс на мир» на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Reuters.
«Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их (Россию и Украину — ред.) хотя бы вести переговоры. У кого есть шанс на это в предстоящий период? Это только президент Трамп, если его изберут», — заявил Сийярто.

По его словам, в случае победы Трампа на выборах, то появятся шансы на мир, а также на возобновление хороших отношений между США и Венгрией.

Он также подчеркнул, что недавние встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским указали на «огромную дистанцию» между их позициями.

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#мир
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