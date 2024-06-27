Медведев пригрозил ответить войной на конфискацию активов РФ за рубежом

Фото: сайт Кремля
Конфискация замороженных российских зарубежных активов может быть расценен как акт агрессии или даже повод для войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём выступлении на полях Петербургского международного юридического форума он подчеркнул, что исполнение незаконного и недействительного ареста любого лица или имущества может стать так называемым «casus belli» (юридический термин времён римского права, повод для объявления войны - прим. ред.).
Политик также подчеркнул, что право собственности является фундаментальным и неприкосновенным. Любые попытки посягнуть на российские активы являются незаконными, а потому больше похожи на обычное воровство. Российская сторона не раз подчёркивала именно такое отношение к попыткам Запада конфисковать собственность России.
Читайте также:
Медведев: мирное предложение России по Украине носит «срочный характер»
Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции
Медведев назвал США «оборзевшими»
Александр Бойцов