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Медведев пригрозил ответить войной на конфискацию активов РФ за рубежом

27 июня 2024, 17:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Конфискация замороженных российских зарубежных активов может быть расценен как акт агрессии или даже повод для войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.


В своём выступлении на полях Петербургского международного юридического форума он подчеркнул, что исполнение незаконного и недействительного ареста любого лица или имущества может стать так называемым «casus belli» (юридический термин времён римского права, повод для объявления войны - прим. ред.).

Политик также подчеркнул, что право собственности является фундаментальным и неприкосновенным. Любые попытки посягнуть на российские активы являются незаконными, а потому больше похожи на обычное воровство. Российская сторона не раз подчёркивала именно такое отношение к попыткам Запада конфисковать собственность России.

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В Следкоме объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
СК РФ: заявлением о ГД Бастрыкин хотел поднять проблему миграции
27 июня 2024, 18:45

Фото: IStock/Oleg Elkov

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не намеревался оскорблять депутатов Государственной думы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — сообщила она.

Она напомнила, что выражение Бастрыкина «Государственная дура» было сказано в контексте вопроса о возможных изменениях в миграционном законодательстве. Петренко напомнила, что фокусировка внимания общества на отдельных фразах отвлекает от реальных проблем в стране.

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#бастрыкин
#мигранты
#госдума
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Хуснуллин отметил вклад Подмосковья в восстановление новых регионов России
27 июня 2024, 18:10

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил предварительные итоги восстановительных работ на территории новых регионов РФ с главами регионов, взявших шефство над ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областями, в ходе встречи он отметил регионы-лидеры в этой сфере, в число которых вошла и Московская область, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.
«Хочу поблагодарить за хорошую динамику и высокое качество работ Брянскую, Тульскую, Нижегородскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург», – сказал Марат Хуснуллин.
Он отметил, что всего в восстановлении новых территории участвуют 82 региона-шефа, и добавил, что будет сформирована новая комплексная программа развития этих территорий до 2030 года.

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#правительство
#московская область
#подмосковье
#россия
#новые регионы
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МО КНР пообещали США устроить «ад» в случае вмешательства в Тайвань
МО КНР: на «ад» беспилотников США мы устроим ответный ад
27 июня 2024, 18:06

Фото: IStock/Tomas Ragina

Соединенные Штаты, угрожающие «адом беспилотников» в проливе Тайваня должны сами приготовиться к аду. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
«Тайвань принадлежит Китаю, и Китай не потерпит раскола», — заявил он.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США пообещал в случае нападения Китая на Тайвань устроить в Тайваньском проливе «сцену из ада с беспилотниками». План предусматривает массовое использование беспилотных летательных аппаратов, катеров и подводных систем.

У Цянь назвал «невменяемым» поведение тех, кто готов на все чтобы сдержать Китай при помощи Тайваня.

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#сша
#китай
#контроль
#план
#евросоюз
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Зеленский заявил, что Белоруссия должна стать членом ЕС
27 июня 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Белоруссия в перспективе должна стать членом Евросоюза (ЕС) Об этом перед началом саммита стран-участниц ЕС заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишут журналисты «Европейской правды».
«Я уверен, что будут аналогичные решения по Белоруссии, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее», — сказал Зеленский.

Бывший украинский лидер также выразил благодарность лидерам Европы за то, что те открыли переговоры про членство Киева в ЕС. По словам Зеленского, блок доказал, что способен в правильное время принимать правильные решения.

Во вторник, 25 июня, украинская сторона официально начала переговоры о вступлении в ЕС в рамках заседания Межправительственной конференции ЕС-Украина.

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#новости
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Sun: На Мальдивах женщину-министра задержали за практику чёрной магии против президента
27 июня 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

Государственный министр окружающей среды Мальдивской республики Фатимат Шамназ Али Салим была задержана полицией и стала фигуранткой уголовного дела. Её обвиняют в попытке применить чёрную магию против президента страны.
Как сообщает издание Sun Online, за колдовство в отношении президента Мальдив Мохамеда Муиззу арестованы ещё два человека. Министра и её сообщников задержали в столице страны Мале. Считается, что подозреваемые проводили ритуалы чёрной магии с целью причинить вред главе государства. Ведётся расследование, подробности дела не разглашаются.

На островном государстве не существует уголовного наказания за колдовство. При этом в исламе подобные действия расцениваются как тяжкий грех. Большинство жителей Мальдивских островов считают себя приверженцами ислама суннитского толка.

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#расследование
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Медведев: мирное предложение России по Украине носит «срочный характер»
27 июня 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Мирное предложение со стороны России по урегулированию конфликта на Украине носит срочный характер. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С подобным заявлением также выступал глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Президент России Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров по Украине республика должна признать свой внеблоковый и безъядерный статус, киевскому режиму необходимо вывести боевиков ВСУ с территорий новых регионов РФ. Кроме того, должны быть отменены все антироссийские санкции.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что российское предложение является обманом. Бывший украинский лидер продолжает выпрашивать помощь у западных союзников. Вместе с тем недавно он признал, что в Киеве не хотят затягивать конфликт на годы вперед.

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Украина подписала соглашения по безопасности с Литвой, Эстонией и ЕС
27 июня 2024, 17:03

Фото: istockphoto/artJazz

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Трансляция церемонии подписания документов велась на сайте Евросоюза.
Сначала украинский президент Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, а затем соглашение по безопасности и долгосрочной поддержке с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас. Ранее подобные соглашения были подписаны Киевом с такими государствами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада.

Кроме того, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение по взаимным обязательствам ЕС и Украины в области безопасности.

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#эстония
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Два экс-министра обороны КНР исключены из Компартии из-за подозрений во взятках
27 июня 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

В Китае заподозрили в коррупции сразу двух бывших министров обороны страны. Генерал-полковники Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ были лишены военной квалификации и исключены из Коммунистической партии Китая (КПК).
Ли Шанфу возглавлял оборонное ведомство Китая с марта по октябрь 2023 года, напоминает информационное агентство Xinhua. Вэй Фанхэ занимал пост министра обороны гораздо дольше — с марта 2018 года по март 2023 года. Специальная государственная комиссия выяснила, что Шанфу использовал министерское кресло для получения различных кадровых льгот. Было установлено, что он не только брал взятки, но и давал их.

Генерал-полковник Вэй Фанхэ также обвинён во взяточничестве в особо крупном размере. Стоит отметить, что смертная казнь в Китае предусматривается 46-ю статьями Уголовного кодекса, и коррупция входит в их число. В последнее время в стране участились случаи вынесения смертных приговоров по делам о взяточничестве.

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Ле Пен высказалась об отправке французских солдат на Украину
Ле Пен: Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера
27 июня 2024, 16:10

Фото: IStock/AdrianHancu

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.
По ее словам, лидер победившей на выборах партии Жордан Барделла подведет красную черту в этом вопросе.
«За главой государства остается функция главнокомандующего, однако решения по финансированию армии, отправке войск и вооружений остаются в введении министра обороны», — пояснила она.

Ранее Барделла выступал против отправки дальнобойных ракет Киеву. Он заявил, что это будет означать открытое вмешательство в конфликт и приведет к столкновению Франции с ядерной державой.

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