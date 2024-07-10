Пушков: Саудовской Аравии выступила против конфискации активов РФ

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Саудовская Аравия выступила против конфискации российских активов, намекнув на продажу европейских бондов, с таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее в Саудовской Аравии заявили, что если Запад решится на конфискацию замороженных российских активов, то королевство продаст некоторые из долговых активов ЕС.
Напомним, ранее Саудовская Аравия отказалась участвовать в швейцарском саммите по Украине из-за отсутствия на нём представителей России.
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«Угроза серьезная — в этом случае (продажи — ред.) шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола», — прокомментировал ситуацию Пушков.
Напомним, ранее Саудовская Аравия отказалась участвовать в швейцарском саммите по Украине из-за отсутствия на нём представителей России.
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Евгения Парфентьева