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На Украине ратифицировали Римский статус МУС

Железняк: депутаты Рады проголосовали за ратификацию Римского статута на Украине
21 августа 2024, 14:40
Фото: istock/krblokhin

Фото: istock/krblokhin

Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. По его словам, «за» высказался 281 депутат из 328.
«Парламент поддержал ратификацию Римского статута», — написал Железняк.
Стоит отметить, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых в общей сумме живет больше половины населения Земли. Среди них — Россия, США, Китай, Индия, Турция и другие. Сам Римский статут подписали 137 стран, но ратифицировали его лишь 124 государства.



Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный в отношении президента России Владимира Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.

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Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута
21 августа 2024, 14:06

Фото: istockphoto/DmyTo

В среду, 21 августа, депутаты Верховной рады поддержали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Однако с поправкой, которая ограждает украинцев от преследования за военные преступления.
Об этом в своём телеграм-канале написала депутат украинского парламента Ирина Геращенко. По её словам, ратификация Римского статута является для Киева одним из важнейших условий на пути к вступлению в Евросоюз, но украинские власти «тянули с этим вопросом» из-за опасений, что МУС может привлечь к ответственности граждан Украины в условиях войны.

Киев подписал этот статут еще в 2000 году, но он до сих пор не был введен в действие. В случае ратификации Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности. В Раде за ратификацию был отдан 281 голос.

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МИД КНР: США являются главным источником ядерной угрозы
21 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Gerasimov174

Министерство иностранных дел Китая считает США главным источником ядерной угрозы и стратегических рисков в мире, сообщили в ТАСС.
«Соединённые Штаты, имея самый мощный ядерный арсенал, продолжают придерживаться политики ядерного сдерживания, основанной на возможности первого применения. Они вкладывают в развитие своей ядерной триады и адаптируют стратегии сдерживания к другим странам», – заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин призвала президента США ответственно подойти к ядерному разоружению и сократить арсенал, прекратить расширение мер ядерного сдерживания и создание альянсов. Иначе это может нарушить глобальную и региональную стабильность.

Ранее кандидат в президенты США Трамп опасался, что Китай превзойдет США по количеству ядерного оружия. Генсек НАТО Столтенберг прогнозировал, что к 2035 году у Китая будет 1500 ракет, способных достичь Европы и США.

Представитель посольства КНР в США заявил, что США, несмотря на самый мощный и современный ядерный арсенал, подрывают режим нераспространения ядерного оружия.

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Пропавшая в Дагестане спортсменка могла быть похищена с целью замужества
21 августа 2024, 10:51

Фото: istockphoto/blinow61

Пропавшую в Дагестане Анну Цорматову могли похитить, чтобы затем насильно выдать замуж. Возможно, неизвестные держат молодую спортсменку взаперти.
Такой версией в разговоре с РЕН ТВ поделилась мать девушки Диана Цорматова. Она также отметила, что следователи, занимающиеся этим делом, никогда не рассматривали вариант суицида девушки. По словам матери, одной из версий исчезновения Анны является несчастный случай. Семья пропавшей объявила о вознаграждении в размере миллиона рублей за сведения о местонахождении пропавшей.

22-летняя спортсменка исчезала после того, как впервые в своей карьере потерпела поражение на соревнованиях в Дагестане. Она вышла из Дворца спорта им. А. Алиева в Каспийске и пропала.

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Стала известна цель визита премьера Индии на Украину
Reuters: Премьер Индии хочет обсудить урегулирование конфликта на Украине
21 августа 2024, 10:34

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который посетит Киев 23 августа, намерен поделиться своими взглядами на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Моди уже отправился в Польшу и планирует посетить Киев. Это будет первый визит премьер-министра Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад.

«Как друг и партнёр, мы надеемся на скорое восстановление мира и стабильности в регионе», — заявил Моди перед отъездом в Варшаву.

О визите Моди в Киев стало известно 19 августа. Сообщалось, что во время визита он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

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В Госдуме назвали последствия передачи Украине дальнобойных ракет JASSM

Глава Чечни Кадыров показал Путину новую мечеть пророка Исы в Грозном

Володин рассказал о новых инициативах в сфере миграционной политики
#мечеть
#киев
#индия
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В Госдуме назвали последствия передачи Украине дальнобойных ракет JASSM
В ГД пообещали зеркальный ответ РФ в случае поставок Украине дальнобойных ракет
21 августа 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Российская Федерация даст зеркальный ответ на передачу США дальнобойных ракет Украине, если Вашингтон примет такое решение. Об этом информирует ТАСС.
По словам Шеремета, американские власти должны понимать, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации. Однако она готова дать зеркальный ответ на агрессивные действия.

Если крылатые ракеты JASSM будут переданы Украине, Соединенные Штаты Америки станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства граждан России. Он отметил, что США постоянно нарушают международные законы и правила, вмешиваясь в дела суверенных государств.

Шеремет сказал, что совершенно естественно, что Соединенные Штаты Америки приобрели множество врагов, стремящихся к реваншу. Эти противники сегодня пытаются получить доступ к российскому дальнобойному оружию, способному достичь Вашингтона из любой точки мира и не имеющему аналогов

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Джо Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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#ракеты
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Глава Чечни Кадыров показал Путину новую мечеть пророка Исы в Грозном
21 августа 2024, 09:31

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал президенту РФ Владимиру Путину недавно открытую в Грозном мечеть пророка Исы. В поездке их сопровождали муфтий Чечни Салах Межиев и советник главы республики по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириев.
Строительство мечети в Грозном началось в 2020 году, сообщает сайт Кремля. Её решили создать в среднеазиатском архитектурном стиле начала II тысячелетия. Вокруг здания расположены четыре портала с минаретами. В мечети одновременно могут поместиться до пяти тысяч верующих.

Владимир Путин прибыл в Чечню накануне, 20 августа, вечером. Там российский лидер посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и российский университет спецназа. Также глава государства встретился с добровольцами, которые вскоре отправятся на специальную военную операцию.

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Володин рассказал о новых инициативах в сфере миграционной политики
21 августа 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты встречаются со своими избирателями и по итогам этих встреч выносят на рассмотрение Государственной думы новые законодательные инициативы. Часть из них посвящена миграционной политики.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что в нынешнем году Государственной думой было принято шесть законов, регулирующих вопросы миграции. Сейчас на рассмотрении парламентариев находятся 28 инициатив в этой области, причём шесть из них были внесены в августе.

В частности, предлагается запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи и родственников. Также депутаты предложили ввести дактилоскопическую регистрацию при въезде иностранных граждан на территорию РФ. Также предлагается ввести ограничения на занятие иностранцами определёнными видами трудовой деятельности, например, в сфере медицины и образования.

В заключение председатель Государственной думы предложил подписчикам высказать своё мнение относительно предлагаемых депутатами инициатив.

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Обвиняемый в теракте по заданию Киева на БАМе дал признательные показания
21 августа 2024, 08:35

Фото: istock/Thomasaf

Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины на Байкало-Амурской магистрали активно сотрудничает со следствием. Об этом информирует РИА Новости.
Теракт, в результате которого были подорваны два железнодорожных состава с нефтепродуктами, произошел в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, подготовка преступления была организована украинскими спецслужбами.

Исполнитель теракта был задержан в Омской области 7 декабря, ему было предъявлено обвинение на следующий день, а 9 декабря он был арестован.

По данным агентства, обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления, однако его местонахождение было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время он активно содействует расследованию уголовного дела и дает последовательные признательные показания.

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Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
Путин считает себя пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ
21 августа 2024, 06:26

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Чечню подчеркнул, что считает себя таким же пехотинцем, как и все, кто участвует в военной специальной операции (СВО) по защите интересов страны. Это заявление он сделал во время посещения Российского университета спецназа, где встретился с добровольцами, отправляющимися в зону боевых действий.

«Я всего лишь пехотинец», — отметил Путин, добавив, что все участники операции находятся в равном положении и выполняют важную задачу.
Его слова прозвучали после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что военные, отправляющиеся в зону СВО, обеспечены всей необходимой техникой и оружием.

Путин также выразил поддержку и признание всем, кто работает на передовой, отметив важность их роли в текущих военных действиях. В ходе визита Кадыров подтвердил, что армейские подразделения имеют все ресурсы для выполнения своих задач.

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