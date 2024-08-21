На Украине ратифицировали Римский статус МУС

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Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. По его словам, «за» высказался 281 депутат из 328.
«Парламент поддержал ратификацию Римского статута», — написал Железняк.Стоит отметить, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых в общей сумме живет больше половины населения Земли. Среди них — Россия, США, Китай, Индия, Турция и другие. Сам Римский статут подписали 137 стран, но ратифицировали его лишь 124 государства.
Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный в отношении президента России Владимира Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.
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