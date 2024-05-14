На Украине установили личности всей группы, причастной к подрыву «Северных потоков»

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Участников подрыва российских газопроводов «Северные потоки» готовили в Житомирской области Украины и в Румынии, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью для «Белта».
«Мы достаточно глубоко изучили эту проблему. Мы установили практически всю группу. Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО», — рассказал Деркач.
По его словам, всем участникам преступной группировки изготовили румынские паспорта.
Он также заявил, что подготовка проходила под непосредственным руководством Кристофера Смита. В тот период он был вторым человеком в американском дипведомстве на Украине. Деркач подчеркнул, что Смит также является известным сотрудником ЦРУ.
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Евгения Парфентьева