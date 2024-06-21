На Украине установили рекорд по пыткам одновременного бегства от мобилизации

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Украинские силовики в пятницу задержали 47 человек призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации при помощи бегства из страны, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
Он пояснил, что пограничники совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) организовали операцию в Одесской области недалеко от границы с Молдавией. В результате были обнаружены четыре микроавтобуса и один автомобиль сопровождения. Помимо уклонистов, были задержаны семь организаторов.
Глагола отметил, что эта цифра является «рекордной». Кроме того, по его информации, каждый из уклонистов заплатил контрабандистам от пяти до десяти тысяч долларов (430-860 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили противопехотные мины в приграничной зоне, чтобы остановить поток желающих пересечь реку Тиса и добраться до соседней Румынии. По крайней мере, один из уклонистов стал жертвой.
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Глагола отметил, что эта цифра является «рекордной». Кроме того, по его информации, каждый из уклонистов заплатил контрабандистам от пяти до десяти тысяч долларов (430-860 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили противопехотные мины в приграничной зоне, чтобы остановить поток желающих пересечь реку Тиса и добраться до соседней Румынии. По крайней мере, один из уклонистов стал жертвой.
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Александр Климов