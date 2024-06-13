«Воняет перегаром»: опубликованы кадры конфликта женщин с ТЦК Одесской области

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Опубликованы кадры конфликта женщин с сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) на юге Одесской области Украины. Судя по записи, люди не пускали сотрудников ТЦК и полицейских в село для проведения мобилизации. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
Жители обвинили ТЦК в избиении мужчин, а также говорили, что от работников «воняет перегаром». Глава киевского режима Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию на Украине. Мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет пытаются покинуть страну нелегально. В частности, они переодеваются в женщин, покупают специальные маски, которые делают их владельцев старше своих лет.
Кроме того, уклонисты используют специальное приложение, которое помогает им отслеживать под видом прогноза погоды, в каком районе города активно вручаются повестки.
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Никита Кротов