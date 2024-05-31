Появились шокирующие кадры, на которых сотрудники ТЦК затащили мужчину в микроавтобус

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Сотрудники ТЦК силой затащили мужчину в микроавтобус в Харькове. Видео случившегося публикует Telegram-канал «RT на русском».
Когда именно снято видео, неизвестно.
Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
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Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
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Дарья Осипова