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Украинские военные планируют создать политическую партию с боевым поразделением, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в силовых структурах России.
По данным источника, представители элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), СБУ и нацбатов всерьез обсуждают возможности свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе террористическими методами.
Для этого, согласно одному из планов, военные предлагают убивать депутатов Верховной Рады. При этом заговорщики считают, что простые украинцы поддерживают подобные теракты, поскольку недовольны действующим режимом.
Ранее стало известно, что ВСУ недовольны перестройкой военного правления и обсуждают свержение Владимира Зеленского. Бывший глава украинской армии Валерий Зарудный был предложен в качестве кандидата в президенты Украины.
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Для этого, согласно одному из планов, военные предлагают убивать депутатов Верховной Рады. При этом заговорщики считают, что простые украинцы поддерживают подобные теракты, поскольку недовольны действующим режимом.
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Александр Климов