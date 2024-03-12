Радио1
Главная / Новости / Политика/ На Украине военные пожелали создать радикальную партию с экстремистским крылом

На Украине военные пожелали создать радикальную партию с экстремистским крылом

РИА Новости: Украинские военные планируют создание радикальной партии
12 марта 2024, 04:10
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные планируют создать политическую партию с боевым поразделением, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в силовых структурах России.
По данным источника, представители элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), СБУ и нацбатов всерьез обсуждают возможности свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе террористическими методами.

Для этого, согласно одному из планов, военные предлагают убивать депутатов Верховной Рады. При этом заговорщики считают, что простые украинцы поддерживают подобные теракты, поскольку недовольны действующим режимом.


Ранее стало известно, что ВСУ недовольны перестройкой военного правления и обсуждают свержение Владимира Зеленского. Бывший глава украинской армии Валерий Зарудный был предложен в качестве кандидата в президенты Украины.

Читайте также:

Украина к лету получит только шесть истребителей F-16 из 45

Украина не получит в срок датские истребители F-16

«Боимся русских»: США ни за что не отправят Украине истребители F-35
#украина
#политика
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкие офицеры неправильно подключились к беседе об атака на Крымский мост
NTV: Немецкий офицер неправильно присоединился к беседе об ударах по России
12 марта 2024, 03:43

Фото: iStock/bluejayphoto

Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхартц, принимавший участие в обсуждении атаки на мост в Крыму, также использовал незащищенную линию связи, сообщил телеканал NTV.
В то же время отмечается, что утечка разговора произошла не с его стороны. Телеканал сообщает, что министр обороны Борис Писториус подтвердил эту информацию по окончании специального заседания оборонного комитета Бундестага.

Ранее Бундестаг заявил, что вина за утечку разговора немецких раговоров возлагается на Россию, осуществившую «операцию».

Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

Читайте также:

В Бундестаге заявили о вине России в утечке разговора немецких офицеров

Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию

Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
#германия
#военные
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта основная цель НАТО в отношении России
Сенатор Цеков: Основная цель НАТО – не оборона, а расчленение России
12 марта 2024, 03:14

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Главная цель и задача НАТО – не оборона, а ослабление и расчленение России, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости.
«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, что основная цель НАТО – Россия, – сказал политик, добавив, что после распада СССР альянс стремится расчленить Россию.

Цеков также напомнил, что альянс запомнился только войнами, такими как бомбардировки Югославии и конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО отказалась от идеи отправки войск на территорию Украины.

Читайте также:

НАТО не планирует направлять войска на Украину

«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину

Франция отправит на Украину 100 беспилотников
#россия
#нато
#украина
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине призвали Грузию остановить воздушное сообщение с Россией
Арахамия: Грузии необходимо остановить авиасообщение с РФ
12 марта 2024, 02:51

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Грузия должна приостановить авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения с Украиной, с таким призывом в Telegram выступил глава парламентской фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.
Также политик выдвинул условия для нормализации отношений между Украиной и Грузией. Во-первых, грузинская сторона должна освободить бывшего президента Михаила Саакашвили; во-вторых, она должна прекратить помогать РФ избегать западных санкций.

«Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», – отметил Арахамия.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, облегчающий туристические поездки между Россией и Грузией. Кроме того, глава государства снял запрет на прямые рейсы между двумя странами и отменил визы для граждан Грузии начиная с 15 мая.

Читайте также:

Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева

Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»

Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС
#грузия
#киев
#украина
#россия
#санкции
#авиасообщение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Милитаристскую риторику Макрона о вводе войск НАТО на Украину объяснили визитом в Киев
Политолог Чихачев: Микрон пытается привлечь внимание СМИ к своему визиту в Киев
12 марта 2024, 02:22

Фото: iStock/sandsun

Желание президента Франции Эммануэля Макрона продолжить дискуссию о размещении войск НАТО на Украине можно объяснить его запланированным визитом в Киев, заявил кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихачев в интервью Lenta.ru.
«Он явно создает дополнительный ажиотаж вокруг поездки, которую, видимо, он совершит до конца марта, хотя визит уже несколько раз переносился», – отметил эксперт, заметив, что для президента очень важно внимание со стороны мировых СМИ.

Данная милитаристская риторика французского лидера будет продолжаться, добавил политолог.

«Поэтому я не исключаю, что еще какие-то дополнительные агрессивные заявления Эммануэля Макрона в Киеве прозвучат, тем более чтобы немножко поласкать слух украинской стороны», – заключил собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался размещать французские войска на украинской территории.

Читайте также:

Зеленский не пожелал размещать французские войска на Украине

«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину

Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
#владимир зеленский
#франция
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший полковник США охарактеризовал помощь Киеву как тяжкое бремя для Байдена
Экс-полковник США Расмуссен: поддержка Киева ложится тяжким бременем на Байдена
12 марта 2024, 02:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) – тяжелое бремя на плечах президента США Джо Байдена, заявил полковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что американский лидер сейчас сосредоточен на переизбрании. Бывший полковник также утверждает, что ключевые помощники Байдена считают Украину безнадежным делом и убеждены, что «украинский проект» близок к завершению. По словам Расмуссена, на Западе «царит паника» по поводу поддержки Киева.

Ранее Джо Байден в своем ежегодном обращении к Конгрессу США заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставит Украину под угрозу.

Читайте также:

Байден заявил, что Америке «не стоило лезть на Украину»

Байден: Американских солдат нет и не было на Украине

Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ
#украина
#киев
#сша
#джозеф байден
#конгресс сша
#помощь
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко уволил послов в трех европейских государствах
Лукашенко освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии
12 марта 2024, 02:00

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил послов трех европейских стран, сообщается в документах на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
В частности, уволены послы Швеции, Финляндии и Германии. Также был уволен глава белорусской дипломатической миссии в Киргизии. Указ был подписан 11 марта.

В октябре 2023 года Александр Лукашенко своим указом освободил от должности посла на Украине Игоря Сокола и главу посольства республики в Эстонии Вячеслава Качанова.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о готовности идти на выборы в 2025 году.

Читайте также:

Путин и Лукашенко провели обстоятельные телефонные переговоры

«Не рухнет»: Лукашенко высказался о решении Армении заморозить участие в ОДКБ

Александр Лукашенко заявил о готовности идти на выборы в 2025 году
#белоруссия
#посольство
#дипломат
#александр лукашенко
#германия
#киргизия
#швеция
#финляндия
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Французский парламент впервые обсудит поддержку Украины
Французский парламент обсудит помощь Украине после слов Макрона о красных линиях
12 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/SimonLukas

Французский парламент впервые обсудит вопрос о помощи Украине после того, как президент Эммануэль Макрон заявил, что «красных линий» и ограничений на помощь Киеву не будет, сообщает РИА Новости.
Дебаты пройдут в Национальном собрании (нижняя палата парламента) во вторник, 12 марта. и в Сенате – в среду. Перед голосованием депутаты обсудят двустороннее соглашение о безопасности, подписанное с Украиной в феврале, и общую стратегию поддержки Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у поддержки Парижем Киева «нет никаких лимитов».

Читайте также:

Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»

«Французы не будут умирать за Украину»: Франция не отправит военных в Киев

Франция отправит на Украину 100 беспилотников
#франция
#парламент
#париж
#киев
#помощь
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС раскрыли условия конфискации российских активов
Welt: ЕС конфискует активы в РФ в случае отказа выплачивать репарации Киеву
12 марта 2024, 01:04

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз хочет арестовать российские активы только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.
Согласно статье, средства останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Киеву компенсацию за проведение специальной военной операции (СВО). В Евросоюзе полагают, что арест российских активов противоречит нормам международного права. Кроме того, подобные меры могут напугать потенциальных иностранных инвесторов и спровоцировать Москву на арест западных активов в России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завила, что российские активы необходимо потратить на оружие для Украины.

Читайте также:

Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины

В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы

Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки
#европа
#ес
#евросоюз
#россия
#экономика
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли размер расходов на сдерживание России в Европе
США выделили 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе
12 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/icholakov

Соединенные Штаты планируют потратить 2,1 миллиарда долларов в 2025 финансовом году на сдерживание России в Европе, сообщается на сайте Пентагона, передает РИА Новости.
Кроме того, Вашингтон планирует потратить 625,6 миллиона долларов на поддержку союзников США по НАТО.

Ранее представители Республиканской партии США в Конгрессе раскритиковали президента Джо Байдена за безрассудные траты.

Читайте также:

Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах

США находятся в более опасном положении, нежели Россия, заявил учёный Турчин

В проект бюджета Белого дома на 2025 год не вошли ассигнования на Украину
#сша
#бюджет
#джозеф байден
#конгресс сша
#европа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф