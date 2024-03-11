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Ожидания Киева не оправдались. Украина получит к лету только шесть истребителей F-16, пишет газета The New York Times.
«На Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть», — говорится в материале.В статье также говорится, что к лету на подобной авиации смогут летать лишь 12 украинских пилотов, что по количеству меньше, чем лётная эскадрилья.
Кроме того, в Воздушных силахУкраины признавали, что с содержанием истребителей F-16, могут возникнуть большие проблемы. Об этом говорил. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. У Украины нет на обслуживание самолётов ни денег, ни запчастей, ни техников.
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Сергей Калугин