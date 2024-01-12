«Боимся русских»: США ни за что не отправят Украине истребители F-35

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Обозреватель Харрисон Касс заявил, что США ни в коем случае не отправят на Украину истребители пятого поколения F-35 Lightning I, так как Россия их собьёт и изучит. Об этом он написал в своём материале для National Interest.
«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст РФ возможность изучить технологии истребителя. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России», — уверен автор.
Кроме того, в Соединённых Штатах опасаются, что необученные пилоты ВС Украины только увеличат потери современного истребителя.
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Диана Аванесян