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На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

23 декабря 2023, 01:43
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Российского военного блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, пишет ТАСС. Сумская областная прокуратура сообщила, что его признали виновным в «оправдании действий России».
Кроме тюремного срока, приговор также содержит конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет. Как отмечает прокуратура, Подоляка является уроженцем Сум, однако в 2014 году он переехал на территорию России.

«Итак, 12 лет тюрьмы, плюс 15 лет я не смогу занимать должности в нацистском государстве Зеленского (или его наследников). Плюс конфискация <...> Как я уже давно сказал своим друзьям, я до своего "срока" в нацистской Украине точно не доживу. Тут как в том анекдоте про ишака и падишаха, либо я раньше помру, либо нацистский режим. Наше совместное мирное сосуществование уже невозможно в силу ряда причин, а потому ... 12 лет мне там дали, 112, или 212 лет... Это уже не имеет никакого значения», — так прокомментировал это известие сам Подоляка.


Ранее СБУ дважды заочно предъявляла блогеру обвинения в госизмене. В обоих случаях ведомство было уверено, что Подоляка якобы работает с российскими спецслужбами и телеканалами и передает им важные данные.

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#украина
#блогер
#прокуратура
#приговор
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Трамп вызвал Байдена на дебаты
Трамп заявил, что хочет дебатировать с Байденом в рамках предвыборной кампании
23 декабря 2023, 01:54

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о желании в рамках предвыборной кампании дебатировать с действующим американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.
«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — цитирует агентство слова Трампа в ходе интервью журналисту Хью Хьюитт.

Таким образом политик ответил на вопрос, стал бы он участвовать в дебатах с Джо Байденом при условии выигрыша обоими партийных номинаций.

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#сша
#интервью
#трамп
#джозеф байден
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Польша намерена сохранить запрет на ввоз украинского зерна
23 декабря 2023, 00:52

Фото: iStock/Racide

Польша как минимум на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, даже несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польскому агентству PAP.
«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — сказал он.

Секерский подчеркнул, что Польша в настоящее время не может позволить себе отказаться от ограничительных мер, даже несмотря на возможность штрафных санкций со стороны Еврокомиссии. Глава польского Минсельхоза объяснил это тем, что поток зерновых из Украины после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке аграрной продукции.

Министр добавил, что для урегулирования разногласий с Киевом уже отправился в Украину новый глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.

Также глава Украины подчеркнул, что имеется конфликт на уровне лидеров. Он обратился к властям Польши с призывом разблокировать границу с Украиной. При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.

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#зерно
#польша
#украина
#запрет
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Berlingske: Живущие в Дании беженцы с Украины должны будут вернуться домой
23 декабря 2023, 00:18

Фото: iStock/nantonov

Украинские беженцы, которые сейчас живут в Дании, должны будут вернуться на родину после окончания военного конфликта. Об этом сообщило издание Berlingske со ссылкой на слова министра иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвада.
По словам министра, Дания рассматривает приём беженцев как временное явление и не изменит своего мнения по этому поводу. Дибвад отметил, что украинская сторона ждёт своих граждан домой и Дания должна это уважать.

Ранее немецкое издание Der Erste написало о том, что украинские беженцы, которые проживают в Германии, боятся возвращаться домой, поскольку боятся, что их снова отправят воевать. Ещё один собеседник СМИ заявил, что просто не хочет быть пушечным мясом. По его мнению, солдаты, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, никак не смогут помочь Украине.

За последние два месяца Норвегия приняла на 50 процентов больше украинцев, чем Дания, Швеция и Финляндия вместе взятые. В октябре 2023 года официальный Осло объявил, что «возглавит» программу внедрения для стимулирования украинцев быстрее вступить в трудовую жизнь. В Дании трудоустроены 56 процентов украинских беженцев. В Норвегии этот показатель упал с 19,3 процента (август) до 18,1 процента (октябрь).


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#беженцы
#украина
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Джо Байден подписал военный бюджет США
22 декабря 2023, 23:53

Фото: сайт Кремля

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал военный бюджет страны объёмом 886 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Белом доме.
Согласно документу, эти деньги будут выделены на профильные программы американских министерств обороны и энергетики,а также разведслужб и госдепартамента США.

На содействие Украине в оборонном бюджете при этом, как пишет РИА Новости, зарезервировано $800 млн, а большую часть расходов на эти цели предусматривает отдельный документ, находящийся сейчас на рассмотрении в Конгрессе.

Ранее в оборонном ведомстве США заявили, что ресурсы для финансирования Украины закончатся 30 декабря. В конце месяца Штаты пообещали выслать Украине ещё один пакет военной помощи, однако, уточнили, что он будет последним. Контролер Пентагона Майкл Маккорд уточнил, что поставки вооружения и снарядов Киеву могут быть возобновлены только после положительного решения Конгресса.

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#бюджет
#сша
#расходы
#джозеф байден
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Раскрыты новые детали о подрыве «Северных потоков»
Херш: США начали подготовку к подрыву «Северных потоков» ещё до начала СВО
22 декабря 2023, 23:41

Фото: iStock/Dragon Claws

Соединённые Штаты Америки начали подготовку к диверсии на «Северных потоках» ещё до начала специальной военной операции на Украине, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.
«Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца», - прокомментировал ситуацию Херш.

По словам обозревателя, глава США Джозеф Байден назначил дату диверсионной операции на май 2022 года, однако, по неизвестным причинам, взрыв был отложен до сентября.

Херш отметил, что дата взрыва говорит о том, что диверсия, которая, изначально, предполагалась как операция против России, вероятно, в результате была организована против Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был тем европейским политиком, который наименее охотно поддерживал помощь Украине на полях СВО.

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#сша
#взрыв
#джозеф байден
#сво
#диверсия
#олаф северный поток
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«Нас там никто не ждёт»: В Киеве рассказали о тайном послании Зеленского Путину
Политолог Бондаренко: Зеленский «зашил» в своей речи послание Путину о НАТО
22 декабря 2023, 21:34

Фото: Сайт Кремля

Выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Он «зашил» один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще», — прокомментировал ситуацию Бондаренко.

Политолог затрудняется даже предположить о том, когда могли бы стартовать переговоры, призванные урегулировать ситуацию в стране. По словам Бондаренко, конкретные позиции сторон конфликта всё ещё не сформированы, также как и позиции возможных посредников в переговорах - Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

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#украина
#политолог
#нато
#переговоры
#россия
#владимир зеленский
#сша
#великобритания
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В ООН заявили, что 85% населения Газы покинули свои дома по принуждению
Гутерреш: 85% населения сектора Газа принудили покинуть дома
22 декабря 2023, 20:55

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Порядка двух миллионов жителей сектора Газа вынудили покинуть свои дома. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что 1,9 миллионов человек, а это 85% жителей анклава, были вынуждены покинуть свои дома по принуждению.

Вместе с тем, порядка полумиллиона человек испытывают голод, а согласно статистике, четверо из пяти самых голодных людей в мире проживают сейчас в секторе Газа.

Гутерреш предупредил, что такие неблагоприятные условия создают риски для начала нарушения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

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#сектор газа
#жители
#оон
#эвакуация
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Глава СРЗП Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России
22 декабря 2023, 20:37

Фото: iStock/anislav Ostranitsa

В России ведётся работа над новой структурой правительства. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.
Он подчеркнул, что работа ведётся именно над самой структурой. Миронов выразил надежду на то, что в ходе модернизации будет изменён кадровый подход в различных ведомствах, в том числе в Банке России и Минфине.

Вместе с тем, политик отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин активно работает и действительно находится на «своём месте».

При этом, на вопрос журналистов об изменениях в структуре, он ответил тем, что не знает о каких-либо конкретных пунктах по модернизации системы. Также он отметил, что не в курсе, рассматривается ли возможность ухода каких-то «слабых фигур».

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#сергей миронов
#партия
#правительство
#россия
#изменения
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В ООН не приняли поправку о приостановке боёв в Газе из-за США
22 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/Askolds

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа, об этом сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, ​СБ ООН не принял поправку к резолюции по сектору Газа, призывающую к немедленному прекращению огня из-за позиции Соединённых Штатов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что во всём мире есть только две страны, которые выступают против прекращения огня в секторе Газа — это Израиль и Соединённые Штаты. При этом, по словам дипломата, все остальные страны находятся в абсолютном консенсусе, относительно необходимости прекращения боевых действий.

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#оон
#сектор газа
#израиль
#сша
#война
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