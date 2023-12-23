На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

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Российского военного блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, пишет ТАСС. Сумская областная прокуратура сообщила, что его признали виновным в «оправдании действий России».
Кроме тюремного срока, приговор также содержит конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет. Как отмечает прокуратура, Подоляка является уроженцем Сум, однако в 2014 году он переехал на территорию России.
Ранее СБУ дважды заочно предъявляла блогеру обвинения в госизмене. В обоих случаях ведомство было уверено, что Подоляка якобы работает с российскими спецслужбами и телеканалами и передает им важные данные.
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«Итак, 12 лет тюрьмы, плюс 15 лет я не смогу занимать должности в нацистском государстве Зеленского (или его наследников). Плюс конфискация <...> Как я уже давно сказал своим друзьям, я до своего "срока" в нацистской Украине точно не доживу. Тут как в том анекдоте про ишака и падишаха, либо я раньше помру, либо нацистский режим. Наше совместное мирное сосуществование уже невозможно в силу ряда причин, а потому ... 12 лет мне там дали, 112, или 212 лет... Это уже не имеет никакого значения», — так прокомментировал это известие сам Подоляка.
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