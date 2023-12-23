На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

Выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».