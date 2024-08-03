На Украине запаниковали после обмена заключенными между РФ и Западом

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Официальные лица на Украине обеспокоены обменом заключенными между РФ и Западом, так как он демонстрирует способность сторон к переговорам. Об этом информирует The Washington Post.
В статье издания говорится, что в Киеве «с опаской» следили за обменом заключенными между РФ и Западом. Уточняется, что украинцы знают, что их страна выживает за счет переданного оружия и средств, «взятых в долг и подаренных из-за рубежа».
Согласно информации источника, если помощь западных союзников прекратится, то Украина окажется «в большой беде».
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Согласно информации источника, если помощь западных союзников прекратится, то Украина окажется «в большой беде».
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Екатерина Коршунова