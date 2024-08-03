На Украине запаниковали после обмена заключенными между РФ и Западом

1 августа Россия провела обмен осуждёнными с другими странами. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осуждённых, среди которых оказались Владимир Кара-Мурза*, Андрей Пивоваров и Илья Яшин*. После процедуры обмена в Анкаре они провели пресс-конференцию в Боне, Германии. Что рассказали политики на мероприятии — читайте в материале «Радио 1».