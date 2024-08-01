ФСБ показала кадры доставки экс-заключённых для обмена в аэропорт Анкары

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ представила видео доставки в аэропорт Анкары бывших заключённых из России для обмена.
На публикованных кадрах видно, как их доставляют в сопровождении автобусов.
В четверг, 1 августа, Россия и США при участии ещё нескольких союзников Вашингтона провели масштабный обмен заключёнными. В общей сложности были обменяны 26 человек, среди которых восемь россиян. Их личности пока не раскрываются.
Также президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании обменянных заключённых.
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В четверг, 1 августа, Россия и США при участии ещё нескольких союзников Вашингтона провели масштабный обмен заключёнными. В общей сложности были обменяны 26 человек, среди которых восемь россиян. Их личности пока не раскрываются.
Также президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании обменянных заключённых.
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Анастасия Чинкова