МИД Германии высказался об обмене заключенными между РФ и Западом тремя словами

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что масштабный обмен заключенными со стороны России и Запада можно назвать «крайне деликатной дилеммой». Об этом информирует Tagesschau.
Бербок отметила, что решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве. По словам политика, на сегодняшний день ощущается облегчение от данного решения.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными
Екатерина Коршунова