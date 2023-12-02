На Украине заявили, что выборы возможны только без участия Залужного

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести выборы, не будет их объявлять до тех пор, пока не получит гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что в случае отсутствия таких гарантий, офис Зеленского предпримет попытку увольнения Залужного. Но не просто так, а с максимальной дискредитацией.
Согласно данным издания, в настоящее время все намерения украинских властей – это лишь планы, которые могут измениться под влиянием позиции стран Запада.
Ранее, 30 ноября стало известно, что все фракции Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. В связи с чем они были перенесены на неопределённый срок, а состоятся лишь спустя полгода после отмены военного положения.
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Анастасия Чинкова