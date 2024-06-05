На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае

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Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что правительство Китая может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес Пекина. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».
Напомним, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии. При этом украинский лидер обвинил Пекин в том, что он якобы пытается сорвать этот саммит.
По мнению Луценко, перед такими заявлениями стоит как следует подумать, поскольку Китай — это первый партнер Украины по размеру импорта. Он добавил, что на сегодняшний день КНР также является «вторым полюсом» в мире, помимо Штатов.
Луценко заключил, что Зеленский «умудрился накидать громких и обидных фраз» в обе важные политические стороны.
Ранее депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву.
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По мнению Луценко, перед такими заявлениями стоит как следует подумать, поскольку Китай — это первый партнер Украины по размеру импорта. Он добавил, что на сегодняшний день КНР также является «вторым полюсом» в мире, помимо Штатов.
Луценко заключил, что Зеленский «умудрился накидать громких и обидных фраз» в обе важные политические стороны.
Ранее депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву.
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Екатерина Коршунова