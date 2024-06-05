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Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву. Об этом Арьев сообщил в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе, передает РИА Новости.
Причинами такого поведения Зеленского, по мнению депутата, является его «звездная болезнь» и окружение, не позволяющее предводителю киевского режима «мыслить трезво». Арьев подчеркнул, что с КНР не следует разговаривать «хамским тоном».
Депутат добавил, что если Китай видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров по любым вариантам сотрудничества.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Депутат добавил, что если Китай видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров по любым вариантам сотрудничества.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова