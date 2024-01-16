На украинском парламентском телеканале показали карту России с Крымом

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Украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров.
Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.
Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.
Напомним, что украинские военные довольно часто предпринимают попытки совершения террористических атак на Крымский полуостров. Нередки прилёты дронов, а также беспилотных катеров. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о своём намерении уничтожить Крымский мост, соединяющий полуостров в Россией.
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Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.
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Анастасия Чинкова