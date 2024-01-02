Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста

Фото: iStock/Ekaterina Utorova
Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist.
Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.
Зеленский уточнил, что он обратился с просьбой о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Taurus, что, как он утверждает, позволило бы Украине разрушить Крымский мост, отрезав тем самым Крым от России. Он отметил, что это действие представляет особую важность для страны.
Ранее Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, поделился, что Киев продолжает надеяться на возможность получения ракет Taurus от Германии.
Читайте также:
Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области из РСЗО «Град»
Мэр Львова Садовой: После взрывов загорелся объект критической инфраструктуры
Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста
Зеленский уточнил, что он обратился с просьбой о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Taurus, что, как он утверждает, позволило бы Украине разрушить Крымский мост, отрезав тем самым Крым от России. Он отметил, что это действие представляет особую важность для страны.
Читайте также:
Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области из РСЗО «Град»
Мэр Львова Садовой: После взрывов загорелся объект критической инфраструктуры
Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста
Артем Кузьмин