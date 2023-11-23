На улицах городского округа Кашира установят новое освещение

Фото: istockphoto/Maksim Maslakov
До конца 2023 года в Кашире проведут работы по устройству сетей наружного освещения.
На эти работы планируется направить более 24 млн рублей. Светлее станет на следующих улицах:
1) ул. 1-я Дзержинская,
2) ул. Юбилейная, д. 5,
3) ул. Иванова, д. 2,
4) мкр. Ожерелье,
5) ул. Березовая,
6) ул. Сеченова,
7) ул. Новоселов,
8) ул. Студенческая,
9) ул. Ленина.
Также освещение обновят по следующим адресам:
1) д. Аладьино, ул. Дачная;
2) д. Барбаново. ул. Центральная;
3) д. Богатищево, ул. Центральная;
4) д. Большое Кропотово, ул. Родниковая;
5) п. Большое Руново, ул. Новая и ул. Молодежная;
6) п. Зендиково, ул. Прудовая;
7) д. Ледово, ул. Новая;
8) п. Новоселки, ул. Поселковая; -
9) д. Острога, ул. Лугова и ул. Дачная;
10) д. Романовское, ул. Центральная;
11) д. Руднево, ул. Южная;
12) д. Терново-2, ул. Дачная;
13) д. Токарево, ул. Садовая;
14) д. Топтыково, ул. Речная;
15) д. Тарасково, ул. Дачная;
16) деревни Пятница, Хворостянка, Андреевское, Понизье, Пчеловодное, Козьяково, а также Благово.
Будут установлены новые опоры, проложат линии электропередач и проведут современных светильников.
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1) ул. 1-я Дзержинская,
3) ул. Иванова, д. 2,
4) мкр. Ожерелье,
5) ул. Березовая,
6) ул. Сеченова,
7) ул. Новоселов,
8) ул. Студенческая,
9) ул. Ленина.
Также освещение обновят по следующим адресам:
1) д. Аладьино, ул. Дачная;
2) д. Барбаново. ул. Центральная;
3) д. Богатищево, ул. Центральная;
4) д. Большое Кропотово, ул. Родниковая;
5) п. Большое Руново, ул. Новая и ул. Молодежная;
6) п. Зендиково, ул. Прудовая;
7) д. Ледово, ул. Новая;
8) п. Новоселки, ул. Поселковая; -
9) д. Острога, ул. Лугова и ул. Дачная;
10) д. Романовское, ул. Центральная;
11) д. Руднево, ул. Южная;
12) д. Терново-2, ул. Дачная;
13) д. Токарево, ул. Садовая;
14) д. Топтыково, ул. Речная;
15) д. Тарасково, ул. Дачная;
16) деревни Пятница, Хворостянка, Андреевское, Понизье, Пчеловодное, Козьяково, а также Благово.
Будут установлены новые опоры, проложат линии электропередач и проведут современных светильников.
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Мария Фирсова