На Ямале в поселке Тазовский кот Кузя стал наблюдателем на выборах президента

Фото: iStock/Jasmin Bauer
В поселке Тазовский на Ямале кот Кузя стал наблюдателем в избирательной комиссии. Об этом рассказал хозяин животного и член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, чьи слова приводит РИА Новости.
Хозяин Кузи поделился, что нашел кота шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Россиянин заметил бездомного котенка возле избирательного участка.
Аким Лапсуй отметил, что кот Кузя как неофициальный член участковой избирательной комиссии 1104 поднимает избирателям настроение и следит за порядком. Он также добавил, что за сегодняшний день его многие погладили.
Ранее сообщалось, что Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин проголосовал на президентских выборах. Он принял участие в выборах в онлайн-формате.
Читайте также:
В Великобритании пожаловались на стаю «ядерных» котов
Стало известно, от каких заболеваний могут избавить кошки
Аптеки в РФ хотят торговать ветпрепаратами
Аким Лапсуй отметил, что кот Кузя как неофициальный член участковой избирательной комиссии 1104 поднимает избирателям настроение и следит за порядком. Он также добавил, что за сегодняшний день его многие погладили.
Читайте также:
В Великобритании пожаловались на стаю «ядерных» котов
Стало известно, от каких заболеваний могут избавить кошки
Аптеки в РФ хотят торговать ветпрепаратами
Екатерина Коршунова