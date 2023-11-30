На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка

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В четверг, 30 ноября, в Академическом районе Москвы произошло возгорание и последующий взрыв трансформаторной будки, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
Как уточнил сайт MSK1.RU, местные жители зафиксировали несколько взрывов, после которых над улицей поднялся черный столб дыма. Это привело к частичному отключению электричества на улице.
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«Фонари на бульваре потухли полчаса назад», - сообщил один из жителей района.
«У нас в домах пропал свет, на улице слышались взрывы», - поделился другой очевидец.В пресс-службе МЧС по Москве подтвердили, что пожар на улице Винокурова был успешно потушен.
«Пожар был ликвидирован в 22:24. Источником возгорания оказались электрические приборы», — уточнили представители ведомства.Читайте также:
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Артем Кузьмин