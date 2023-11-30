В Ростове-на-Дону загорелся рынок на площади 1000 квадратных метров

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Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Пламя охватило порядка тысячи квадратов.
Как сообщает телеграм-канал Shot, пожар начался с возгорания одного из торговых павильонов. Пожару уже поставили третий ранг сложности
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасательные службы. В тушении задействован 61 человек и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось, что Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое российских студентов. Пожар вспыхнул в подвале трëхэтажного дома на улице Ади Шарипова примерно в 5:30 утра. Многие постояльцы хостела в это время спали. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.
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