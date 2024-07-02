На Западе испугались грозного сигнала Владимира Путина

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин послал Западу явный сигнал, отправив ядерные подлодки к Кубе, об этом пишет The Daily Mail.
«Недавнее развертывание Владимиром Путиным «грозной» атомной подводной лодки на Кубе должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной», — приводит DM слова оборонного эксперта Иэна Баллантайна.
По его словам, Соединённые Штаты и их союзники отслеживали каждый шаг российских кораблей с тех самых пор, как они вышли со своих арктических баз. Напомним, к Кубе подошли атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
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Евгения Парфентьева