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Российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении. Впечатляющее видео опубликовал Telegram-канал «Писарь из штаба».
«Танк разорвало на молекулы. Точное попадание ФАБа», - говорится в сообщении.
Прямое попадание фугасной авиабомбы во вражеский танк привел к взрыву боекомплекта и топливных баков танка. Бронемашину разнесло на мелкие части.
Ранее сообщалось, что бойцы Добровольческого корпуса «Север-V» осуществляют поиск и уничтожение операторов тяжёлых дронов-бомбардировщиков «Баба Яга» на позициях в окрестностях Артёмовска. Кадрами работы российских военных поделились военкоры «Русской весны».
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