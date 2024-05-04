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На Западе назвали приоритетное пожелание Киева в списке помощи от Вашингтона

Politico: дроны MQ-9 – приоритетное желание Украины к США
04 мая 2024, 03:21
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Западное издание Politico обнародовало приоритетные запросы Украины в списке помощи, запрашиваемой Киевом у Вашингтона. Отмечается, что на первом месте стоят разведывательные дроны MQ-9 Reaper.
Издание уточняет, что украинские военные планируют летние операции и ищут новые способы обнаружения и отслеживания целей. В публикации со ссылкой на источники также говорится, что Киев и раньше пытался использовать беспилотники для атак и наблюдения, но теперь особенно заинтересован в разведке.

«Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя», – сообщает издание.



Ранее стало известно, что Пентагон выбрал исполнителя контракта на закупку оружия против глушилок GPS для Украины. Соответствующий контракт будет заключен на 23,5 миллиона долларов США.

20 апреля Конгресс США принял законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей поддержали и 112 выступили против законопроекта, согласно которому Киеву будет направлена помощь в размере около 61 миллиарда долларов США.

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#помощь
#поставки
#дрон
Россия разработала «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ – немецкие СМИ
04 мая 2024, 02:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Германии заявили, что в России появилось «беспощадное оружие», способное прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным газеты Die Welt, речь идет об усовершенствованной версии тяжелой огнеметной системы ТОС-3.
По данным издания, военные аналитики сообщают, что уже создан прототип новой системы, которая является следующим этапом в развитии ТОС-1 и ТОС-2.

По мнению экспертов, ТОС-3, если он появится на поле боя, может стать самым грозным оружием России в украинском конфликте. Однако его точные возможности пока неизвестны.

Военные эксперты считают, что появление этого тяжелого огнемета увеличит мощь российской армии, а его снаряды не смогут выдержать даже бункеры.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что ТОС-3 сможет стрелять термобарическими снарядами на большие расстояния, чем предыдущие усовершенствованные версии.

Ранее издание «Армейский стандарт» сообщало, что ТОС-3 «Дракон», возможно, сможет действовать без транспортных средств, что повысит эффективность его применения. Кроме того, количество термобарических и зажигательных боеголовок в боевом модуле будет уменьшено, что позволит увеличить его мощность и дальность стрельбы.

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#оборона
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Глава МИД Венгрии раскритиковал высказывания Макрона об отправке войск Киеву
Глава МИД Венгрии: возможно расширение масштабов конфликта на Украине
04 мая 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных войск на Украине. Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел Сийярто заявил об этом в интервью французскому телеканалу LCI.
«Мы находимся рядом с конфликтом и прекрасно понимаем, что если западные войска будут на территории Украины, то масштабы войны значительно возрастут», – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что эскалация очень опасна и что венгры не хотят третьей мировой войны. Министр иностранных дел также призвал западные державы урегулировать конфликт путем прекращения огня и начать мирные переговоры.

2 мая президент Макрон заявил, что Франция по-прежнему согласна направить войска на Украину. Он также подтвердил свое намерение продолжать оказывать Киеву поддержку оружием. В то же время глава государства подчеркнул, что Франция должна держать все свои военные планы в секрете, чтобы сохранить свой авторитет.

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#франция
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#военные
#помощь
#венгрия
#мид
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В Венгрии назвали последствия отправки войск НАТО на Украину
Сийярто: отправка войск НАТО на Украину пересечет красные линии
04 мая 2024, 00:39

Фото: iStock/CatEyePerspective

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможном присутствии западных войск на Украине, передает французский телеканал LCI.
Сийярто заявил, что размещение войск НАТО на Украине пересечет красную линию, проведенную самим альянсом. Он также предположил, что это решение может привести к глобальному конфликту, и объяснил последствия. По словам министра, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать конфликта между Москвой и НАТО.

«Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну», – отметил он.

Ранее Сийярто изложил условия переговоров по Украине. По его словам, в диалоге должны участвовать все стороны конфликта.

2 мая президент Макрон заявил, что Франция открыта для отправки войск на Украину. Он также подтвердил свое намерение продолжать оказывать Киеву помощь оружием. В то же время глава государства подчеркнул, что Франция должна держать все свои военные планы в секрете, чтобы сохранить свой авторитет.

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В Венгрии раскрыли условие переговоров по Украине
#венгрия
#украина
#франция
#нато
#эммануэль макрон
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В США высказались об идее расширения НАТО
04 мая 2024, 00:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО, передает газета Welt am Sonntag.
По словам политика, события на Украине представляют собой «желательный» конфликт. Кеннеди также призвал подвергнуть Североатлантический альянс испытанию на прочность по ряду причин, в том числе из-за того, что его нынешняя форма «не имеет смысла».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не будет приглашена в альянс на саммите организации в июле.

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#сша
#мнение
#украина
#йенс столтенберг
#саммит
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Посол ЕС предупредила Киев о трудностях при получении новой помощи
03 мая 2024, 23:52

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявила, что власти страны могут столкнуться с проблемами при получении новой помощи от ЕС.
Матернова предупредила о трудностях, с которыми столкнется Украина при получении новой помощи, заявив, что без необходимой отчетности этот процесс будет более сложным.

«Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры», – отметила она.

Дипломат добавила, что помимо военной помощи Киев «получает очень серьезные поступления в бюджет». Если европейские граждане будут считать, что ЕС распределяет средства без прозрачности и подотчетности, будет сложно обеспечить долгосрочную поддержку.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Крева призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США оказать помощь Киеву. По словам министра иностранных дел, помощи Вашингтона Киеву недостаточно.

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Страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на 50 млрд долларов

Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы
#украина
#ес
#евросоюз
#европа
#киев
#помощь
#дмитрий кулеба
#поставки
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Страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на 50 млрд долларов
Bloomberg: страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на $50 млрд
03 мая 2024, 23:21

Фото: iStock/alfexe

Страны G7 рассмотрят новый пакет помощи Украине в размере $50 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что США хотят, чтобы соглашение было подписано на саммите G7 в июне. Большую часть этой суммы планируется направить на компенсацию замороженных российских активов.

По словам источников, переговоры идут тяжело, и на достижение соглашения может уйти несколько месяцев.

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила факт переговоров о выделении помощи Киеву.

«В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие, чтобы США не делали это в одиночку», – заявила она.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны G7 отказались полностью арестовать замороженные российские активы, опасаясь ответных мер.

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Боррель: США потеряли статус гегемона

Захарова оценила высказывание Борреля о капитуляции Украины

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#активы
#россия
#сша
#помощь
#украина
#киев
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Боррель: США потеряли статус гегемона
03 мая 2024, 23:15

Фото: iStock/rarrarorro

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что США утратили свой статус гегемона, передает РИА Новости.
«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции», – заявил он, добавив, что сейчас фиксируется усиление позиций Китая и его превращение в супердержаву.

Боррелл подчеркнул, что нынешняя ситуация не является благоприятной и что в связи с этим необходимо определить роли ЕС и Великобритании. По его словам, это крайне важно, учитывая растущие угрозы и предупреждения о том, что «Европа может умереть».

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что мировой порядок под предводительством США уходит в прошлое, но Вашингтон не желает с этим мириться. В то же время он выразил мнение, что за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других частях света стоит правящая элита США и ее сателлиты.

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#евросоюз
#европа
#великобритания
#владимир путин
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Захарова оценила высказывание Борреля о капитуляции Украины
Захарова назвала грандиозным признанием слова Борреля о капитуляции Украины
03 мая 2024, 23:08

Фото: iStock/shipov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грандиозным признанием слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина сдастся в течение двух недель без помощи Запада. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» – прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», – говорится в публикации.

3 мая Борель заявил, что знает, как прекратить конфликт на Украине. По его словам, если прекратить поставки оружия Киеву, то Украина должна будет капитулировать в течение двух недель.

Однако дипломат подчеркнул, что это не то, чего желает Европа. Он также отметил, что разногласия между политическими партиями в Соединенных Штатах по поводу военной помощи и шестимесячная задержка поставок могут превратить ситуацию на поле боя из победы в поражение.

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Глава Евросовета призывает Грузию не упустить исторический шанс

В Евросоюзе раскрыли план быстрого завершения конфликта на Украине
#евросоюз
#мария захарова
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#сша
#киев
#украина
#поставки
#помощь
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Глава Евросовета призывает Грузию не упустить исторический шанс
03 мая 2024, 22:32

Фото: istockphoto/ingvar shapik

Глава Евросовета Шарль Мишель призывает Грузию не упустить исторический шанс на вступление в ЕС.
Об этом он заявил на своей странице в соцсети X. По словам чиновника, в телефонном разговоре с властями Грузии он выразил поддержку протестующим против закона об иностранных агентах.

Он уверен, что призыв людей к созданию открытого демократического общества «должен быть услышан». Мишель подчеркнул, что будушее Грузии должно быть с ЕС и призвал не упустить исторический шанс.

В среду парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах во втором чтении. После этого в стране возобновились массовые протесты.

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#грузия
#ес
#евросоюз
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