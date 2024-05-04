На Западе назвали приоритетное пожелание Киева в списке помощи от Вашингтона

Фото: iStock/vadimrysev
Западное издание Politico обнародовало приоритетные запросы Украины в списке помощи, запрашиваемой Киевом у Вашингтона. Отмечается, что на первом месте стоят разведывательные дроны MQ-9 Reaper.
Издание уточняет, что украинские военные планируют летние операции и ищут новые способы обнаружения и отслеживания целей. В публикации со ссылкой на источники также говорится, что Киев и раньше пытался использовать беспилотники для атак и наблюдения, но теперь особенно заинтересован в разведке.
Ранее стало известно, что Пентагон выбрал исполнителя контракта на закупку оружия против глушилок GPS для Украины. Соответствующий контракт будет заключен на 23,5 миллиона долларов США.
20 апреля Конгресс США принял законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей поддержали и 112 выступили против законопроекта, согласно которому Киеву будет направлена помощь в размере около 61 миллиарда долларов США.
Читайте также:
Россия разработала «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ – немецкие СМИ
Пентагон отправит Украине оружие против глушилок GPS
В США высказались об идее расширения НАТО
«Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя», – сообщает издание.
Ранее стало известно, что Пентагон выбрал исполнителя контракта на закупку оружия против глушилок GPS для Украины. Соответствующий контракт будет заключен на 23,5 миллиона долларов США.
20 апреля Конгресс США принял законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей поддержали и 112 выступили против законопроекта, согласно которому Киеву будет направлена помощь в размере около 61 миллиарда долларов США.
Читайте также:
Россия разработала «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ – немецкие СМИ
Пентагон отправит Украине оружие против глушилок GPS
В США высказались об идее расширения НАТО
Александр Климов