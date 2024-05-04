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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО, передает газета Welt am Sonntag.
По словам политика, события на Украине представляют собой «желательный» конфликт. Кеннеди также призвал подвергнуть Североатлантический альянс испытанию на прочность по ряду причин, в том числе из-за того, что его нынешняя форма «не имеет смысла».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не будет приглашена в альянс на саммите организации в июле.
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Александр Климов