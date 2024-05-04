Россия разработала «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ – немецкие СМИ

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
В Германии заявили, что в России появилось «беспощадное оружие», способное прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным газеты Die Welt, речь идет об усовершенствованной версии тяжелой огнеметной системы ТОС-3.
По данным издания, военные аналитики сообщают, что уже создан прототип новой системы, которая является следующим этапом в развитии ТОС-1 и ТОС-2.
По мнению экспертов, ТОС-3, если он появится на поле боя, может стать самым грозным оружием России в украинском конфликте. Однако его точные возможности пока неизвестны.
Военные эксперты считают, что появление этого тяжелого огнемета увеличит мощь российской армии, а его снаряды не смогут выдержать даже бункеры.
Полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что ТОС-3 сможет стрелять термобарическими снарядами на большие расстояния, чем предыдущие усовершенствованные версии.
Ранее издание «Армейский стандарт» сообщало, что ТОС-3 «Дракон», возможно, сможет действовать без транспортных средств, что повысит эффективность его применения. Кроме того, количество термобарических и зажигательных боеголовок в боевом модуле будет уменьшено, что позволит увеличить его мощность и дальность стрельбы.
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По мнению экспертов, ТОС-3, если он появится на поле боя, может стать самым грозным оружием России в украинском конфликте. Однако его точные возможности пока неизвестны.
Военные эксперты считают, что появление этого тяжелого огнемета увеличит мощь российской армии, а его снаряды не смогут выдержать даже бункеры.
Полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что ТОС-3 сможет стрелять термобарическими снарядами на большие расстояния, чем предыдущие усовершенствованные версии.
Ранее издание «Армейский стандарт» сообщало, что ТОС-3 «Дракон», возможно, сможет действовать без транспортных средств, что повысит эффективность его применения. Кроме того, количество термобарических и зажигательных боеголовок в боевом модуле будет уменьшено, что позволит увеличить его мощность и дальность стрельбы.
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Александр Климов