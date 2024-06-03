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На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

FT: главные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина – банки, газ и Украина
03 июня 2024, 04:09
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Западное издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники раскрыло основные темы встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Китай 16-17 мая.
Главы государства обсудили строительство газопровода «Сибирь-2», расширение присутствия китайских банков в России и возможность участия Пекина в саммите по Украине в Швейцарии.

Издание отмечает, что по двум последним вопросам, возможно, произошел прорыв в переговорах. В частности, Китай отказался от участия в саммите в Швейцарии, сославшись на бессмысленность обсуждения мирной инициативы в отсутствие Москвы.



Источник также сказал, что, несмотря на санкционное давление со стороны США, Китай может вскоре поручить одному или двум банкам сосредоточиться на торговле с Россией.

Ранее журнал Spike заявил, что перспектива союза между Россией и Китаем повергла Запад в панику.

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